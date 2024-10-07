А производительность на существующих платформах была улучшена на 30–40%.

В последнее время компания Intel продемонстрировала технологию памяти DIMM, известную как Multiplexer Combined Rank (MCR) или Multi-Ranked Buffered DIMM (MRDIMM). Эта инновация значительно повышает производительность для рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (AI), что особенно важно для современных серверных систем.

Согласно внутреннему анализу Intel, технология MCR/MRDIMM может обеспечить увеличение производительности до 2,3 раза для рабочих нагрузок HPC и до 2 раз для рабочих нагрузок вывода ИИ по сравнению с процессорами Intel Xeon пятого поколения. Это достигается благодаря инновационному подходу в конструкции памяти, которая позволяет одновременно оперировать двумя ранками памяти и передавать 128 байт данных в CPU (по 64 байта от каждой ранки). Технология MCR/MRDIMM использует мультиплексерный буфер, который комбинирует передачи данных из обоих ранков, что существенно увеличивает пропускную способность памяти. Это позволяет системам достигать скоростей передачи данных, превышающих стандартные скорости DDR5. Например, первое поколение MRDIMM будет работать на скоростях до 8800 MT/s, что на 400 MT/s выше максимальной скорости, чем в оригинальном стандарте DDR5.

Одним из ключевых преимуществ технологии MCR/MRDIMM является её совместимость с существующими форм-факторами DDR5 RDIMM. Как отметил Бхану Джайсвал, менеджер по продукции Xeon в Intel Data Center и AI Group, пользователям не нужно перепроектировать системную плату или жертвовать надёжностью, доступностью и удобством обслуживания (RAS) DDR5. Любые изменения в программном обеспечении не требуются, что обеспечивает большую пропускную способность при той же конструкции системы.

На Международной конференции по суперкомпьютерам (ISC) 2024 года в Гамбурге, Германия, Intel представила первые результаты производительности систем с конфигурацией MRDIMM. Эти системы показали увеличение производительности до 2,3 раза для реальных высокопроизводительных компьютерных приложений, таких как NEMO, по сравнению с системами предыдущего поколения. Это демонстрирует, что новая технология закладывает более прочную основу для выбора центрального процессора для решений HPC. Компания Micron Technology также планирует выпустить MRDIMM со скоростями до 12,800 MT/s в 2026 году, что будет ещё одним значительным шагом в увеличении пропускной способности и ёмкости памяти. Эта технология поддерживается не только Intel, но и другими крупными участниками в данной индустрии, включая AMD, Google и Microsoft.