Также iPhone SE 4 получит современный дизайн, похожий на iPhone 14.

На днях появилась интересная информация о будущем выпуске нового iPhone SE 4 от Apple, который ожидается весной 2025 года. Одним из ключевых изменений в этой новой модели станет переход с LCD на OLED экраны, что приведёт к ряду важных улучшений и изменений в цепочке поставок. IPhone SE 4 станет первой моделью в линейке iPhone SE, оснащëнной OLED экраном. Это изменение ознаменует конец использования LCD панелей в iPhone, которые до сих пор использовались только в модели iPhone SE. OLED технология обеспечивает более яркие цвета и лучше контрастность по сравнению с LCD, что существенно улучшит визуальное восприятие устройства.

Новый iPhone SE 4 будет иметь современный дизайн, похожий на iPhone 14. Устройство получит прямой экран с узкими рамками и выемку сверху для функции распознавания лиц Face ID, полностью отказавшись от традиционного Touch ID и кнопки «Домой». Экран будет иметь разрешение 1170 x 2532, аналогичное 6,1-дюймовому iPhone 14. Кроме того, устройство будет оснащено 8 ГБ памяти и мощным чипом A18, который обеспечит поддержку различных функций Apple Intelligence.

Apple уже начала заказывать OLED экраны для предстоящего iPhone SE 4 у китайской компании BOE и южнокорейской LG Display. Это означает, что Apple прекратит сотрудничество с японскими поставщиками Japan Display и Sharp, которые специализируются на производстве LCD панелей. BOE, вероятно, станет основным поставщиком OLED экранов для iPhone SE 4, а LG Display будет второстепенным поставщиком. Ожидается, что цена нового iPhone SE 4 составит от 459 до 499 долларов США. Помимо улучшенного экрана и современного дизайна, устройство также будет оснащено первым 5G-модемом собственной разработки Apple под кодовым названием «Centauri». Этот модем не только поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и GPS, но и значительно снижает расход заряда батареи, особенно в режиме пониженного энергопотребления. Однако, стоит отметить, что эта базовая полоса 5G не поддерживает технологию миллиметровых волн (mmWave).