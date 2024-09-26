Тонкий и лёгкий дизайн останется с предыдущей серии, но при этом в новой серии может быть только одна модель.

В последнее время появились интересные детали о будущем складном смартфоне от Vivo, получившим название Vivo X Fold 4. Одним из ключевых улучшений в Vivo X Fold 4 станет использование флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Этот чипсет, кодовое название которого - SM8750, официально должен появится на ежегодном Snapdragon Summit, который пройдёт 21 октября 2024 года в Мауи, Гавайи. Snapdragon 8 Gen 4 обещает значительные улучшения в скорости и энергетической эффективности. Новый чип будет изготовлен по технологическому процессу TSMC 3nm, что обеспечит лучшую производительность при снижении энергопотребления. Кроме того, он будет оснащён новым Adreno 830 GPU и обновлённым Hexagon NPU для продвинутой обработки искусственного интеллекта.

В отличие от предыдущих моделей, Vivo X Fold 4, вероятно, будет представлена в одной модели. Задняя часть устройства будет иметь круглую конструкцию модуля камеры с системой, состоящей из трёх камер. В состав камер будет входить 50-мегапиксельная основная камера и телеобъектив с перископом, что обеспечит высокое качество фотографий и видео. Кроме того, Vivo X Fold 4 будет оснащён кремниевой батареей ёмкостью примерно 6000 мА*ч, а также поддержкой беспроводной зарядки. Устройство будет иметь водонепроницаемость уровня IPX8, что обеспечит надёжную защиту от влаги и пыли. В сложенном состоянии толщина корпуса составит примерно 8.x мм, а вес версии из стеклопластика будет около 210 грамм.

Ожидается, что Vivo X Fold 4 будет выпущен в начале 2025 года. Основными конкурентами этого устройства станут серии Oppo Find N5, Xiaomi MIX Fold 5 и Honor Magic V4. Эти складные смартфоны будут бороться за внимание пользователей, предлагая инновационные функции и мощные технические характеристики.