Результат в многоядерном тесте вырос с 9080 до 9706 баллов.

Всего через день после своего первого появления на бенчмаркинговой платформе Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra снова прошёл тесты, но на этот раз с более высокой частотой процессора для чипа Snapdragon 8 Gen 4. Говоря конкретно, новый тест показывает, что два основных ядра SoC работают на частоте 4,47 ГГц, что заметно выше 4,19 ГГц, зафиксированных в предыдущем листинге. Кроме того, шесть энергоэффективных ядер также показали увеличение частоты с 2,90 ГГц до 3,53 ГГц. Эти показатели, вероятно, являются самыми высокими тактовыми частотами, которые были зафиксированы для Snapdragon 8 Gen 4.

Это не удивительно, поскольку Samsung традиционно использует специальные чипы «Snapdragon for Galaxy» в своих флагманских телефонах серии S, которые обычно имеют более высокие тактовые частоты, чем обычная версия. Следовательно, чип, появившийся в S25 Ultra, также, вероятно, является вариантом Snapdragon 8 Gen 4 «для Galaxy».

Новый бенчмарк показал более высокую производительность Galaxy S25 Ultra в Geekbench, особенно в многоядерном тесте, который увеличился с 9080 до 9706 баллов. Однако производительность в одноядерном тесте немного снизилась, составив теперь 3011 баллов вместо 3069. Стоит отметить, что эти тесты проводились на ранних версиях телефона, и Samsung ещё предстоит оптимизировать его, чтобы выжать максимум из потенциала SoC. Хотя синтетические тесты дают представление о возможностях телефона, они не всегда отражают реальную производительность. Они просто дают представление о том, насколько хорошо устройство может справиться с повседневным использованием и как оно сравнивается с конкурентами.

Например, если рассмотреть последние данные Geekbench, то iPhone 16 Pro Max превосходит S25 Ultra в одноядерных тестах, набирая около 3331 балла, тогда как S25 Ultra показывает 3011 балл. В многоядерных тестах iPhone 16 Pro Max набирает около 8300 баллов, что ниже результатов S25 Ultra, который достигает 9706 баллов. Как обычно, iPhone показывает более высокие результаты в одноядерных тестах, но отстаёт в многоядерной производительности по сравнению со своим конкурентом Android.