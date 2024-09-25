Данный смартфон оснащён специальной кнопкой «AI», с помощью которой можно быстро активировать функцию AI.

Сегодня, 25 сентября, компания Meizu провела конференцию по запуску экосистемы Meizu AI "Life Moves Forward, More AI", где была официально представлена новая модель смартфона с искусственным интеллектом — Meizu Lucky 08. Он оснащён восьмиядерным чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 с частотой 2.4 ГГц и графическим процессором Adreno 710. Также у него имеется оперативная память LPDDR5X и внутренне хранилище UFS 3.1. Экран смартфона имеет размер 6,78 дюймов с разрешением 1,5K, общей яркостью 1600 нит и максимальной частотой обновления 144 Гц.

Смартфон выполнен в дизайне, вдохновлённом технологией Star Track, и доступен в двух цветах: Meteorite Black и Star White. Рамки экрана довольно-таки тонкие, достигая флагманского уровня, благодаря равносторонней конструкции толщиной 1,75 мм. Кольцеобразный дизайн DECO продуман: внутри расположены пропорциональные кольца, а камеры и вспышки удобно расположены вокруг центральной камеры. Что касается системы камер, Meizu Lucky 08 оснащён 108-мегапиксельной основной камерой со сверхчëтким датчиком размером 1/1,67 дюйма. Дополнительная камера включает макрокамеру на 2 МП с диафрагмой f/2.4, а фронтальная камера имеет датчик на 8 МП.

Смартфон оснащён батареей большой ёмкости — 6000 мА*ч — в сочетании с технологией оптимизации срока службы батареи AI Full-Link. Эта технология эффективно продлевает время использования батареи, обеспечивая длительную автономную работу. Meizu Lucky 08 работает под управлением операционной системы Flyme AIOS, которая интегрирует более 100 функций искусственного интеллекта. Среди этих функций — ответ на вызов и сводка вызовов, поиск с использованием искусственного интеллекта, помощник по сценарию с использованием искусственного интеллекта и другие. Данный смартфон также оснащён специальной кнопкой «AI», с помощью которой можно быстро активировать функции AI одним касанием, упрощая процесс работы. Meizu Lucky 08 доступен в трёх версиях: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ по цене 1599 юаней (примерно 21 200 рублей), 1799 юаней (примерно 23 800 рублей) и 2099 юаней (примерно 27 800 рублей) соответственно.