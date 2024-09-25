На данный момент она используется на смартфонах, подсвечивая края экрана устройства при получении нового уведомления.

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy хорошо знакомы с функцией Edge Lighting, которая подсвечивает края экрана телефона при получении нового уведомления. Эта технология позволяет использовать край дисплея как световой индикатор уведомлений, обеспечивая удобный и незаметный способ контроля над входящими сообщениями. На смартфонах Samsung, начиная с модели S10 и новее, Edge Lighting заменила традиционный LED индикатор уведомлений. Чтобы включить эту функцию, пользователь должен открыть настройки устройства, перейти в раздел «Отображение» или «Уведомления», и активировать переключатель «Edge Lighting». Дополнительно, пользователь может настроить стиль освещения, цвет и прозрачность, а также выбрать, когда отображать Edge Lighting – когда экран включен, выключен или всегда.

Недавние данные из ведомств по товарным знакам Южной Кореи, США и Австралии указывают на то, что Samsung, возможно, планирует расширить применение технологии Edge Lighting за пределы смартфонов. Несколько новых заявок на товарные знаки Edge Lighting были обнаружены иностранными СМИ, и на этот раз они предназначены не для телефонов или планшетов, а для «игровых мониторов». Это может означать, что Samsung готовит новую технологию освещения для своей серии игровых мониторов Odyssey. Некоторые текущие модели Odyssey уже оснащены подсветкой Core Lighting или Eclipse Lighting на задней панели, которые синхронизируются с контентом на экране благодаря функциям Core Sync и Eclipse Sync. Новый товарный знак Edge Lighting может указывать на планы Samsung по запуску системы освещения, добавляющей световые полосы RGB по краям дисплея, потенциально заменив или улучшая существующие конструкции Core Lighting или Eclipse Lighting.

На рынке уже существуют третьи стороны, предлагающие решения по освещению по всему периметру дисплея, поэтому для Samsung было бы логичным шагом разработать собственную версию. Однако, важно отметить, что заявка на товарный знак не обязательно означает фактический запуск продукта. Samsung может подать заявку на защиту прав интеллектуальной собственности, не обязательно планируя выпуск игрового монитора с функцией Edge Lighting в ближайшем будущем. В любом случае, если Samsung действительно реализует Edge Lighting в своих игровых мониторах, это может стать значительным шагом вперед в области игровой техники.