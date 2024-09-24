Она обладает интеллектуальными возможностями и аккумулятором ёмкостью 8800 мА*ч.

Во второй половине дня 24 сентября компания Huawei официально представила свою новую интеллектуальную колонку HUAWEI Sound Joy 2 на конференции по запуску новых продуктов. Этот динамик не только значительно улучшил качество звука, но также продлил срок службы батареи и стал более интеллектуальным, что делает его новым фаворитом среди любителей музыки.

Huawei Sound Joy 2 использует акустическую архитектуру Huawei Sound и имеет встроенную звуковую систему из четырёх динамиков. В состав этой системы входят полнодиапазонный динамик мощностью 20 Вт, высокочастотный динамик мощностью 10 Вт и два пассивных излучателя. Такая конфигурация делает звук более сбалансированным, позволяя идеально воспроизводить как низкие, так и высокие частоты. Звуковой выход Sound Joy 2 достигает 85 дБА, что на 6 дБА выше предыдущего поколения, обеспечивая более шокирующее и деликатное впечатление от прослушивания.

Для пользователей, которые часто выходят на улицу или используют колонки в течение длительного времени, время автономной работы очень важно. Huawei Sound Joy 2 оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 8800 мА*ч, который обеспечивает до 26 часов непрерывного воспроизведения. Кроме того, колонка поддерживает быструю зарядку Type-C мощностью 40 Вт, что делает зарядку более быстрой и удобной в использовании. Например, за 10 минут зарядки можно получить до одного часа воспроизведения музыки. Будучи умным динамиком, Huawei Sound Joy 2 обладает интеллектуальными возможностями. Он оснащён операционной системой HarmonyOS и поддерживает множество интеллектуальных функций. Подключив колонку через мобильный телефон или другое устройство, пользователи могут легко управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и даже выполнять операции с голосовым помощником. Динамик оснащён тремя встроенными микрофонами, которые обеспечивают чёткую передачу звука даже в шумной обстановке.

Чтобы адаптироваться к различным внешним условиям, Huawei Sound Joy 2 также имеет водонепроницаемость и пыленепроницаемость по стандарту IP67. Колонка также поддерживает аудиоформаты AAC и SBC, чтобы обеспечить стабильность передачи качества звука. Huawei Sound Joy 2 имеет стильный и современный дизайн с двойным цветным тканевым покрытием, которое не только выглядит привлекательно, но и обеспечивает комфортное ощущение. Колонка оснащена цветным световым кольцом, которое пульсирует в такт музыке и отображает ключевую информацию, такую как уровень батареи и громкость. Пользователи могут соединить две колонки потряхивая их, чтобы создать стерео-систему, или даже подключить до 100 колонок для масштабного звукового опыта. Что касается цены, то версия Huawei Sound Joy 2 Bluetooth стоит 999 юаней (примерно 13 000 рублей), а смарт-версия — 1199 юаней (примерно 15 800 рублей). Ожидается, что колонка появится на полках магазинов в ближайшее время, хотя точная дата начала продаж пока не объявлена.