В частности стало известно, что серия поддерживает высокой уровень водонепроницаемости и аккумулятор ёмкостью 6500 мАч.

Поскольку скоро состоится "Золотой осенний октябрь", рынок смартфонов готовится к появлению новых флагманских моделей, и особый интерес вызывает серия Redmi K80 от Xiaomi. Согласно последним новостям и утечкам, серия Redmi K80 обещает значительные улучшения и инновации.

Серия Redmi K80 будет отличаться значительным улучшением в плане батареи. Все модели будут оснащены аккумуляторами ёмкостью 6500 мА*ч. Данные аккумуляторы будут поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Кроме того, ожидается, что они будут иметь водонепроницаемость флагманского уровня, соответствующую стандарту IP68.

Также инсайдер утверждает, что Redmi K80 получит улучшения и системы камер. В частности будет установлен телеобъектив для макросъëмки, который улучшит качество изображения. А в общем смартфон будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру и 3х телеобъектив. Кроме того, серия Redmi K80 претерпит значительные улучшения в дизайне. Ожидается использование новых глянцевых материалов и конструкций из композитного стекла, а также возможное применение высококачественных керамических материалов для дальнейшего улучшения ощущений и текстуры.

Положение модуля камеры одной из моделей будет скорректировано в верхний левый угол, что сделает общий дизайн более лаконичным и аккуратным. Кроме того, будет доступна версия из белого стекла, что добавит элегантности внешнему виду устройств.

Что касается ранее известных фактов, то одним из ключевых аспектов серии Redmi K80 станет использование мощных процессоров Qualcomm. Модель Redmi K80 Pro будет оснащена новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 4, который будет изготовлен по усовершенствованному 3-нм техпроцессу (N3E) от TSMC. Базовая модель Redmi K80, в свою очередь, будет использовать текущий флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Вся серия Redmi K80 будет оснащена высококачественными 2K-дисплеями с разрешением 1440 x 3200 пикселей. Эти дисплеи будут иметь пиковую яркость 4000 нит, поддержку HDR10+ и Dolby Vision, а также технологию защиты глаз от TUV Rheinland. Дисплеи будут слегка изогнутыми, подобно тем, которые используются в серии Redmi Note среднего класса, что обеспечит более комфортное и яркое визуальное восприятие.

Ожидается, что серия Redmi K80 будет официально выпущена в ноябре этого года. Следуя традиции, первыми будут выпущены модели K80 и K80 Pro, а выпуск Extreme Edition запланирован на следующий год. Серия, вероятно, будет доступна не только в Китае, но и на других рынках, возможно, под брендом Poco.