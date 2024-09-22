Аналитик Apple, Минг-Чи Куо, выразил мнение, что данная сделка окажет негативное влияние на прибыльность Qualcomm.

Как уже многим известно, компания Qualcomm недавно связалась с Intel, выразив интерес в потенциальном приобретении последней. Однако подробные условия данной сделки пока остаются неясными, а её успешное завершение столкнулось с множеством неопределенностей.

Если это приобретение в конечном итоге будет реализовано, оно, без сомнения, станет одним из крупнейших и наиболее значительных слияний и поглощений в области полупроводников за последние годы. Как сообщает Wall Street Journal, Qualcomm инициировала обсуждения с Intel относительно потенциального приобретения, что привело к росту акций Intel на 8%, в то время как акции Qualcomm упали на 4% во время дневной торговли.

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо из Tianfeng International 22 сентября выразил мнение, что приобретение Intel может помочь бизнесу Qualcomm в производстве AI-чипов для персональных компьютеров. Однако, учитывая приверженность компании Microsoft к архитектуре ARM (все последние модели Surface используют процессоры Qualcomm), рост влияния Qualcomm на рынке ПК может быть лишь вопросом времени.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Intel составляет примерно 93 миллиарда долларов США, что означает, что такое слияние окажет значительное финансовое давление на Qualcomm и может привести к немедленному негативному влиянию на её прибыльность. Чистая процентная ставка может упасть с нынешних 20%+ до однозначных цифр или даже привести к убыткам. Кроме того, антимонопольные расследования в различных странах могут существенно затруднить завершение этого слияния в краткосрочной перспективе. С этой точки зрения, у Qualcomm может не быть сильной мотивации для приобретения Intel, и если это слияние произойдет, оно может стать катастрофой для компании.

Отвечая на эти слухи, представители Intel отказались от комментариев. Оглядываясь назад, можно отметить, что рыночная стоимость Intel достигла пика в 290 миллиардов долларов США в 2020 году, но сейчас она снова упала до более чем 93 миллиардов долларов США, значительно отставая от конкурентов таких как Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments (TI) и AMD. Что касается Qualcomm, её рыночная стоимость стабилизировалась на уровне около 188 миллиардов долларов США, а её денежные резервы составляют около 13 миллиардов долларов США, указывая на то, что любые потенциальные слияния и поглощения, скорее всего, будут крупномасштабными сделками в форме фондовых бирж.