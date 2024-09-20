В этот раз компания вложила почти 2 млрд долларов в промышленный комплекс Йен Пунг.

В последнее время мировой ИТ-рынок наблюдает значительный рост в применении OLED-панелей не только в мобильных устройствах, но и в устройствах малого и среднего размера, таких как ноутбуки и планшеты. Это явление обусловлено растущими ожиданиями потребителей в отношении разрешения дисплея и энергоэффективности ИТ-устройств.

Глобальные ИТ-компании, такие как Apple, Google и Microsoft, активно внедряют OLED-панели в свои продукты, что приводит к стремительному росту спроса на эти технологии. Ответом на этот растущий спрос стали агрессивные инвестиции со стороны компаний-производителей дисплеев. Например, Samsung Display начал значительные инвестиции в производство OLED-панелей с прошлого года. Компания объявила о планах инвестировать 4,1 триллиона вон в строительство новой производственной линии в провинции Южный Чхунчхон, способной производить 10 миллионов панелей для ноутбуков в год. Эта линия будет использовать подложки OLED 8,6-го поколения, размер которых (2250 x 2600 мм) существенно повышает эффективность производства по сравнению с существующими подложками 6-го поколения (1500 x 1850 мм).

Более крупный размер панелей позволяет производить OLED-панели более экономично. Помимо производства самих панелей, Samsung Display также инвестировала в процесс их модульной обработки. Было решено построить новый завод по производству модулей OLED в промышленном комплексе Йен Пунг в провинции Бакнинь, Вьетнам, с инвестициями в размере 1,8 миллиарда долларов. Этот шаг необходим, поскольку OLED-панели 8,6-го поколения, производимые внутри страны, должны пройти модульную обработку перед поставкой клиентам. Постобработка требует высоких трудозатрат, включая множество процессов крепления модулей к панелям и окончательной сборки, что делает регионы с низкими затратами на рабочую силу, такие как Вьетнам, привлекательными для таких операций.

Вьетнам обладает отличной инфраструктурой и производственным кластером с глобальными компаниями, что делает его выгодным с точки зрения логистики и экономической целесообразности постобработки. Это позволяет создать эффективную цепочку поставок, что особенно важно для быстрой доставки готовой продукции клиентам, таким как Samsung Electronics и Apple. Завершение постобработки во Вьетнаме существенно повысит эффективность цепочки поставок и позволит Samsung Display расширить свою рыночную долю на рынке IT OLED в будущем.

Новые тандемные OLED-дисплеи, такие как те, которые используются в последних iPad Pro от Apple, также начинают появляться в ноутбуках. Эти панели характеризуются 3-кратной пиковой яркостью и на 40% меньшим энергопотреблением при меньшем форм-факторе, чем у конкурирующих OLED-панелей. Компания LG уже начала массовое производство таких панелей для ноутбуков, что еще больше стимулирует рост спроса на эти технологии.