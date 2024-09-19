Он произошёл MacBook M2 и M3 более чем на пять часов.

В последнее время MacBook часто упоминаются как одни из лучших ноутбуков, благодаря их впечатляющему времени автономной работы. Однако, судя по последним тестам, Intel может вырваться вперед со своими новейшими мобильными процессорами Lunar Lake. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, оснащённый чипом Core Ultra 7 258V, показал невероятные результаты в тестах, которые могут изменить ситуацию на рынке ноутбуков.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, по сообщениям, продержался целых 23 часа и 54 минуты в тесте воспроизведения видео. Это значительное преимущество над MacBook M2 и M3, которые проработали 18 часов и 19 минут, а также 18 часов и 32 минуты соответственно. Этот результат особенно впечатляет, учитывая, что ноутбуки с новейшими чипами Intel должны поступить в продажу только 24 сентября. Lenovo, похоже, немного поторопилась с тестом батареи, но результаты говорят сами за себя. Тестирование проводилось при стандартных условиях: 150 нит яркости дисплея, выключенный Wi-Fi и подсветка клавиатуры, а также был отключен звук. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition не только превзошёл MacBook M2 и M3, но и показал лучшие результаты по сравнению с другими ноутбуками. Например, Dell XPS 13 9345, который ранее был одним из лидеров по времени автономной работы, проработал 22 часа и 9 минут, что всё же меньше, чем результат Lenovo.

Хотя ноутбуки с процессорами Lunar Lake не будут включать функции Copilot+ изначально, Microsoft обещает добавить поддержку через бесплатные обновления Windows в ноябре. Это означает, что будущие ноутбуки Lunar Lake не только будут лидерами по времени автономной работы, но и получат мощные возможности ИИ.