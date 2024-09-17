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СтарыйДед
Стандартная версия Oppo Find X8 прошла тестирование на Geekbench
Результаты не совсем удовлетворительные, но скорее всего данные баллы в конечном итоге будут выше.

Компания Oppo готовится к выпуску новой линейки флагманских смартфонов Find X8, которые будут оснащены чипсетом MediaTek Dimensity 9400. В эту серию входят три модели: Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Pro Satellite Communication Version, с номерами моделей PKB110, PKC110 и PKC130 соответственно. И на днях стандартная версия Oppo Find X8 появилась в базе данных Geekbench, что позволило получить первые данные о его ключевых характеристиках. 

Устройство с номером модели PKB110 оснащено чипом MediaTek MT6991, который является предстоящим чипсетом Dimensity 9400. Geekbench также указывает, что смартфон имеет 16 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 15. Чипсет Dimensity 9400 состоит из одного ядра Cortex-X925, работающего на частоте 3,63 ГГц, трёх ядер Cortex-X4, работающих на частоте 2,8 ГГц, и четырёх ядер серии Cortex-A7, работающих на частоте 2,1 ГГц. Для графики чипсет оснащён графическим процессором Mali-G925-Immortalis MC12. Это архитектурное решение обеспечивает значительное повышение производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Что касается результатов, то в Geekbench тестах Oppo Find X8 показал результаты 2876 балла в одноядерном тесте и 8987 баллов в многоядерном тесте. Хотя эти баллы выглядят не очень впечатляющими, они могут быть не точным представлением производительности Dimensity 9400,а лишь показатели тестируемых устройств. Вероятно, для серийных моделей будут внесены некоторые улучшения. Стоит отметить, что Dimensity 9400 опережает некоторые модели на базе Apple A18 Pro. Однако, по сравнению с процессорами Qualcomm, такими как Snapdragon 8 Gen 4, используемыми в устройствах типа OnePlus 13, существует разрыв в пиковой производительности процессора, а настройки частоты и производительности собственной разработки Qualcomm гораздо более агрессивны.

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В сеть утекло первое реальное изображение смартфона OPPO Find X8
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