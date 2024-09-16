Он может использовать функцию подобную True Tone или технологии Vision Booster.

В последнее время в мире технологий происходит значительный прогресс, особенно в области дисплеев ноутбуков. Согласно последним обновлениям в Chromium Gerrit, предстоящие Chromebook следующего поколения, вероятно, будут оснащены дисплеями с возможностями адаптивной цветопередачи. Эта технология позволит устройствам автоматически регулировать цвет и температуру своих экранов в зависимости от условий окружающего освещения, что существенно улучшит пользовательский опыт.

Традиционные Chromebook обычно не имеют возможности мгновенной настройки цвета, полагаясь на ручные настройки. Однако новые модели могут воспринимать окружающий свет с помощью встроенных датчиков или использовать камеры для соответствующей настройки изображения на экране. Это очень похоже на технологию True Tone, используемую в MacBook, которая может сделать экран теплее в тёмных условиях и снизить утомляемость глаз. Новый Chromebook от Samsung может использовать технологию Vision Booster, аналогичную той, что используется в ноутбуке Windows Galaxy Book. Vision Booster настраивает цвет и яркость экрана в соответствии с различными условиями, обеспечивая хорошую видимость даже при ярком освещении. Пока ещё неясно, будет ли Samsung использовать функцию, подобную True Tone, в этом Chromebook Plus или перенесёт технологию Vision Booster (или даже обе).

Хотя Samsung пока не раскрыла никакой информации об этом новом Chromebook, ходят слухи, что он будет представлен на презентации 24 сентября. В это время компания проведёт презентацию Chromebook в Нью-Йорке, и многие ожидают, что Samsung представит на этом мероприятии свой новый Chromebook. Слухи также говорят о том, что этот Chromebook Plus будет иметь OLED-экран размером примерно от 15,6 до 16 дюймов, что выделит его среди других Chromebook. Новые Chromebook Plus не только будут иметь улучшенные дисплеи, но и будут оснащены мощным характеристиками и продвинутыми функциями. Например, они будут иметь процессоры Intel Core i3 12-го поколения или выше, или AMD Ryzen 3 7000 серии или выше, а также не менее 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища. Также эти устройства будут иметь 1080p+ веб-камеры с шумоподавлением для более чётких видеозвонков.