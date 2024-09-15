Главными устройствами на данном мероприятии станут новые мышь и клавиатура.

Во второй половине дня 15 сентября бренд Asus ROG (Republic of Gamers) объявил о запланированной на 20 сентября конференции, посвящённой запуску новых периферийных устройств ROG. На этой конференции будут официально представлены несколько инновационных продуктов, которые обещают революционизировать мир гейминга.

Одним из главных новинок станет механическая клавиатура ROG Magic ACE HFX. Эта клавиатура оснащена магнитной осью HFX собственной разработки ROG, которая работает под действием магнитной силы. Такая конструкция не только значительно снижает трение во время набора текста, повышая долговечность клавиатуры, но и позволяет пользователям регулировать ход клавиш и поддерживать пользовательские настройки от 0,1 мм до 4,0 мм. Кроме того, клавиатура Magic ACE HFX имеет впечатляющие технические характеристики:

Частота опроса 8000 Гц, что обеспечивает максимальную скорость и точность ввода.

Время отклика всего 0,125 мс, что делает ее идеальной для быстрых игровых сценариев.

Два интерфейса USB Type-C, позволяющие игрокам быстро переключаться между несколькими устройствами, обеспечивая максимальный комфорт и производительность.

Другой значимой новинкой станет мышь ROG Dragon Scale ACE MINI. Она имеет лёгкую конструкцию, вес которой уменьшен до 49 г, что делает её идеальной для быстрых и точных движений во время игр.

Мышь оснащена:

Оптическим датчиком ROGAimPoint Pro с разрешением 42000 точек на дюйм, обеспечивая высокую точность и скорость отслеживания.

Оптическим микропереключателем ROG со сроком службы 100 миллионов нажатий, гарантирующим долгую и надёжную эксплуатацию.

Шнуром Paracord и приëмником-переходником ROG Multi-device, что позволяет легко переключаться между несколькими устройствами.

Долговечной беспроводной технологией SpeedNova с низким энергопотреблением, которая может достигать скорости опроса как по проводной, так и по беспроводной сети 8 кГц. Для ещё большей скорости возврата можно отдельно приобрести ускоритель скорости возврата.

Помимо клавиатуры и мыши, на конференции будут представлены и другие инновационные продукты, включая новые мониторы, сетевые решения и другие периферийные устройства.