Они будут оснащены флагманскими чипами Dimensity и камерами с логотипом Leica.

Недавно стало известно, что две новые модели смартфонов от Xiaomi, 14T и 14T Pro, будут официально выпущены в конце этого месяца. Эти модели позиционируются как улучшенные версии Redmi K60 и теперь привлекли ещё больше внимания после появления реальных фотографий в Интернете.

Согласно опубликованным фотографиям, серая модель слева — это Xiaomi 14T, а справа — Xiaomi 14T Pro. Оба смартфона оснащены объективами Leica, что обещает высокое качество изображения. За исключением небольших различий в цвете и текстуре корпуса, общий дизайн выглядит примерно таким же, сохраняя простой и изысканный внешний вид, характерный для флагманской серии Xiaomi. Конфигурация новых моделей предполагает, что Xiaomi 14T будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, а Xiaomi 14T Pro — более мощным процессором Dimensity 9300+. Это означает, что оба устройства обеспечат высокую производительность, позволяя справляться с различными потребностями повседневной жизни и игровыми развлечениями. При этом как модель высокого класса, Xiaomi Mi 14T Pro может иметь более высокие характеристики с точки зрения камеры или беспроводной зарядки.

При этом есть и сходства. Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Оба смартфона имеют батареи ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, оба устройства имеют сертификацию IP68, что обеспечивает защиту от воды и пыли, и будут поставляться с Android 14 и HyperOS.

Согласно имеющимся данным, Xiaomi 14T будет доступен по цене €649, а Xiaomi 14T Pro — по цене €899. Обе модели будут доступны в трёх цветах: титановый чёрный, титановый серый и титановый синий.