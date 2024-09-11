Данная модель будет обладать флагманским чипом Dimensity.

За день до официального выпуска нового смартфона Vivo T3 Ultra компания Vivo официально подтвердила основную конфигурацию этого устройства. Данный смартфон будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9200+, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Этот процессор дополнен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволит обеспечить плавную работу приложений и комфортное многозадачное использование.

Vivo T3 Ultra позиционируется на рынке среднего и высокого класса, и, как ожидается, его цена будет в пределах 2800 юаней (примерно 35 500 рублей). Смартфон обладает изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Экран отличается максимальной яркостью 4500 нит и поддержкой HDR10+. Благодаря высокой частоте обновления и превосходной цветопередаче, этот экран обеспечивает плавный и яркий визуальный опыт. Для обеспечения длительной автономной работы vivo T3 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч. Кроме того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. По данным производителя, смартфон может обеспечить до 22 часов видеопросмотра на YouTube, до 9 часов игры в PUBG и до 65 часов музыкального стриминга с наушниками.

Система камер vivo T3 Ultra состоит из трёх задних камер: основной камеры Sony IMX921 на 50 МП с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), сверхширокоугольного объектива на 8 МП и фронтальной камеры на 50 МП с поддержкой записи видео 4K. Основная камера оснащена сенсором размером 1/1.56 дюйма и апертурой f/1.88, что обеспечивает высокое качество снимков даже в условиях низкой освещённости. Фронтальная камера также имеет широкий угол обзора 92 градуса, что идеально подходит для групповых селфи. Корпус Vivo T3 Ultra отличается тонкостью — всего 7,58 мм, а в дополнение смартфон имеет сертификат водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP68.