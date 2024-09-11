За день до официального выпуска нового смартфона Vivo T3 Ultra компания Vivo официально подтвердила основную конфигурацию этого устройства. Данный смартфон будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9200+, который обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Этот процессор дополнен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволит обеспечить плавную работу приложений и комфортное многозадачное использование.
Vivo T3 Ultra позиционируется на рынке среднего и высокого класса, и, как ожидается, его цена будет в пределах 2800 юаней (примерно 35 500 рублей). Смартфон обладает изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Экран отличается максимальной яркостью 4500 нит и поддержкой HDR10+. Благодаря высокой частоте обновления и превосходной цветопередаче, этот экран обеспечивает плавный и яркий визуальный опыт. Для обеспечения длительной автономной работы vivo T3 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч. Кроме того, смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. По данным производителя, смартфон может обеспечить до 22 часов видеопросмотра на YouTube, до 9 часов игры в PUBG и до 65 часов музыкального стриминга с наушниками.
Система камер vivo T3 Ultra состоит из трёх задних камер: основной камеры Sony IMX921 на 50 МП с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), сверхширокоугольного объектива на 8 МП и фронтальной камеры на 50 МП с поддержкой записи видео 4K. Основная камера оснащена сенсором размером 1/1.56 дюйма и апертурой f/1.88, что обеспечивает высокое качество снимков даже в условиях низкой освещённости. Фронтальная камера также имеет широкий угол обзора 92 градуса, что идеально подходит для групповых селфи. Корпус Vivo T3 Ultra отличается тонкостью — всего 7,58 мм, а в дополнение смартфон имеет сертификат водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP68.