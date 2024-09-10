Huawei Mate XT — это не только первый в мире телефон с тройным складным экраном, но также самый большой в мире телефон со складным экраном и самый тонкий в мире телефон со складным экраном.

10 сентября компания Huawei провела церемонию бренда и конференцию по запуску нового продукта Hongmeng Zhixing, а также официально представила свой мобильный телефон Mate XT Extraordinary Master с тройным складным экраном. Этот инновационный смартфон не только продолжает легендарный дизайн серии Extraordinary Master, но и устанавливает новые стандарты в мире мобильных устройств.

Mate XT Extraordinary Master сохраняет уникальный стиль серии Extraordinary Master, используя ультратонкий однотонный кожаный материал и классические красный и черный цвета. Этот мобильный телефон не только является первым в мире мобильным телефоном, складывающимся втрое, но также имеет большой экран размером 10,2 дюйма в разложенном виде и толщиной всего 3,6 мм в разложенном виде, что делает его одним из самых больших и тонких мобильных телефонов в мире.

Компания Huawei заявила, что после того, как тройной телефон Mate XT будет развернут, независимо от того, просматриваете ли вы фотографии, видео, читаете книгу или проверяете состояние фондового рынка, поле зрения будет шире, предоставляя пользователям лучший визуальный опыт. Первая шарнирная система Tiangong от Huawei позволяет ультратонкому гибкому внутреннему экрану одновременно обеспечивать двухпутное соединение внутренней и внешней частей, сопротивляясь сжатию при складывании внутрь и растяжению при складывании наружу. Кроме того, в Mate XT используется самое большое в отрасли UTG (ультратонкое стекло), которое не только повышает ударопрочность экрана, но и делает весь аппарат тоньше и легче.

Несмотря на свой ультратонкий корпус, Mate XT по-прежнему оснащён аккумулятором ёмкостью 5600 мА*ч толщиной всего 1,9 мм и поддерживает технологию флэш-зарядки мощностью 66 Вт, что обеспечивает длительную автономную работу и быструю зарядку. Кроме того, Mate XT оснащён десятиступенчатой физической переменной диафрагмой, поддерживающей максимальную диафрагму f/1,4, и имеет перископический телеобъектив с 5,5-кратным увеличением, который позволяет осуществлять быструю съëмку со вспышкой даже в телефоторежиме. Кроме того, Huawei также выпустила портативную складную клавиатуру со встроенным тачпадом, предоставляющую пользователям больше возможностей ввода и удобство.

Тройной мобильный телефон Huawei также оснащён механизмом обработки изображений XMAGE от Huawei. Поддерживает редактирование изображений AIGC, включая расширение изображений AIGC, удаление AIGC и т. д., а также поддерживает функции улучшения качества изображений в облаке AI. Mate XT предлагает три версии: 16 ГБ + 256 ГБ по цене 19 999 юаней, 16 ГБ + 512 ГБ по цене 21 999 юаней и 16 ГБ + 1 ТБ по цене 23 999 юаней (примерно 252 000, 278 000 и 303 000 рублей соответственно). Эти варианты позволяют пользователям выбрать наиболее подходящий для себя вариант в зависимости от их потребностей в памяти.



