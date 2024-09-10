AirPods 4 оснащены несколькими функциями, включая Find My, встроенный динамик, плавное переключение звука и многое другое.

10 сентября по местному времени, состоялась долгожданная осенняя конференция Apple, посвященная запуску новых продуктов. Мероприятие началось с традиционного приветствия Тима Кука, который появился на сцене со знакомым «Доброе утро». На этом празднике технологий центральное место заняла серия iPhone 16, но также много внимания было уделено новым AirPods четвертого поколения, которые привлекли интерес благодаря ряду улучшений и новых функций. Чтобы создать «самые удобные AirPods в истории», Apple использовала передовые инструменты моделирования для создания огромного набора данных об ушах. Было сгенерировано 50 миллионов точек данных, которые помогли точно настроить дизайн, обеспечивая комфорт ношения, подходящий к разным формам ушей. С точки зрения дизайна, AirPods 4 сочетают в себе функции существующих AirPods и AirPods Pro, используя более короткие дужки наушников и оптимизируя комфорт при ношении.

Главное обновление в новых AirPods 4 заключается во внедрении чипа H2, который уже хорошо зарекомендовал себя в AirPods Pro второго поколения. Этот чип обеспечивает превосходное качество звука, более насыщенные басы и более чистый звук. Кроме того, чип H2 также улучшит персонализированное пространственное звучание, сопряжение устройств и скорость переключения. Что касается качества звука, AirPods 4 используют новую акустическую архитектуру. Гарнитура также поддерживает технологию персонализированного пространственного звука, которая может автоматически регулировать звуковые эффекты в соответствии с формой ушей пользователя и стилем ношения. Кроме того, AirPods 4 представляют технологию изоляции голоса, которая позволяет эффективно устранять фоновый шум.

Новые AirPods 4 оснащены меньшим и более портативным зарядным устройством USB-C, которое обеспечивает общее время автономной работы до 30 часов. Новый зарядный блок также поддерживает технологии беспроводной зарядки Qi и MagSafe. Стандартная версия выпущенных на этот раз AirPods 4 стоит 129 долларов США, а версия с функцией активного шумоподавления — 179 долларов США. Эти новинки уже доступны для покупки, и пользователи могут оценить все преимущества и улучшения, которые принесли новые технологии и дизайн.