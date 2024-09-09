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СтарыйДед
Серия Vivo X200 появится в начале октября
Cерия X200 откажется от грядущего Snapdragon в пользу конкурента от MediaTek — Dimensity 9400.

С началом осеннего цикла обновлений, который будет открыт выпуском iPhone 16, производители Android-смартфонов также готовятся к собственным улучшениям. OnePlus уже подтвердила запуск своего нового флагманского смартфона на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4 в октябре, а серия Xiaomi 15, также оснащённая этим же процессором, ожидается в том же месяце. Однако Vivo выделится на их фоне, представив серию X200 с процессором от MediaTek.

В отличие от конкурентов, Vivo решила отказаться от грядущего процессора Snapdragon 8 Gen 4 в пользу конкурента от MediaTek — Dimensity 9400. Ожидается, что серия X200 будет представлена в начале октября и будет включать две модели: стандартный X200 и вариант Pro. Стандартная модель Vivo X200, как ожидается, будет оснащена 6,3-дюймовым плоским OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и приличным разрешением 1,5K. Камера будет представлена 50-мегапиксельным 22-нм датчиком Sony для основного модуля, перископическим объективом с 3-кратным оптическим зумом и сверхшироким объективом. Это обеспечит высокое качество снимков и разнообразные возможности для фотографии. А версия Pro будет оснащена изогнутой панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Камера на задней панели будет включать 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, 50-мегапиксельный основной датчик с большой апертурой (вероятно, тот же 22-нм датчик Sony) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Устройства будут питаться от мощной батареи ёмкостью более 5500 мА*ч, что обеспечит длительную автономную работу. Кроме того, данная серия будет поддерживать как проводную, так и беспроводную зарядку, что добавляет ей удобства в использовании. Оба телефона будут поставляться с предустановленной операционной системой Origin на базе Android 15.

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В преддверии запуска iPhone 16 опубликованы основные преимущества версии Pro перед стандартной
Раскрыт ряд характеристик топовых смартфонов Vivo серии X200
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