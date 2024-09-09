Лучшим смартфоном на IFA был назван новый продукт Honor.

В 2024 году одна из самых значительных выставок бытовой электроники в мире, IFA Берлин, отметит своё 100-летие. Первая IFA была проведена в 1924 году и была посвящена радиоиндустрии, одной из наиболее важных технологических областей того времени. С тех пор выставка прошла долгий путь, превратившись в глобальный центр инноваций в сфере потребительской электроники и бытовой техники.

IFA Берлин 2024 проходит с 6 по 10 сентября в Мессе Берлин, Германия. Это событие собрало более 1,800 представителей различных компаний из разных стран мира, а также привлекло более 182,000 посетителей из 139 стран. Юбилейная выставка стала платформой для демонстрации последних достижений в области потребительской электроники, включая смартфоны, умные дома, бытовую технику и многое другое.

Одним из главных событий IFA 2024 стала премия «Лучший продукт», где среди победителей был назван мобильный телефон со складным экраном Honor Magic V3 как лучший смартфон на выставке. Honor Magic V3 является одним из самых тонких телефонов с большим складным экраном в мире. В сложенном виде его толщина составляет всего 9,2 мм, что делает его лишь немного толще, чем популярные флагманы, такие как Samsung S24 Ultra, и намного тоньше, чем его основные конкуренты в области мобильных телефонов со складным экраном, такие как Samsung Z Flip 6.

Компания Honor представила на IFA 2024 новое поколение складных флагманов Honor Magic V3, планшет Honor MagicPad2, ноутбук Honor MagicBook Art 14 и другие флагманские устройства. Кроме того, были представлены различные конечные продукты, такие как защита глаз от расфокусировки с помощью искусственного интеллекта. Генеральный директор Honor Terminal, Чжао Мин, отметил, что мобильный телефон Honor со складным экраном получил большую похвалу за рубежом и что менеджеры из разных стран скоро ринутся продавать его.

IFA 2024 также стала площадкой для других значительных инноваций. Например, Intel представила свои новые процессоры Core Ultra Lunar Lake, которые демонстрируют впечатляющую производительность, энергоэффективность и возможности искусственного интеллекта. Qualcomm анонсировал выпуск Arm64 версии Google Drive для Windows, что расширяет возможности экосистемы Windows на Arm.