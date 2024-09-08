Кроме того, Pova 6 Neo 5G станет первым телефоном в своем ценовом сегменте, который будет оснащён 108-мегапиксельной камерой.

В последнее время компания Tecno активно работает над расширением своего портфолио смартфонов, предлагая потребителям как доступные, так и инновационные устройства. Недавно выпущенный Tecno Spark Go 1 уже завоевал внимание многих за свою доступную цену и неплохие характеристики.

Однако бренд не останавливается на достигнутом и готовится к запуску ещё одного революционного для себя смартфона – Pova 6 Neo 5G. Этот смартфон позиционируется как устройство, которое изменит каждый аспект цифровой жизни с помощью передовых технологий искусственного интеллекта.

Pova 6 Neo 5G станет первым телефоном в своём ценовом сегменте, который будет оснащён 108-мегапиксельной камерой с поддержкой 3-кратного зума без потерь в качестве изображения. Это не единственное, что делает смартфон особенным. Устройство будет оснащено усовершенствованным набором Tecno AI, который включает ряд инновационных функций:

AIGC Portrait: Преобразует обычные фотографии в уникальные аватары.

AI Magic Eraser: Удаляет нежелательные элементы с изображений.

AI Cut Out: Позволяет быстро создавать нарезки для создания забавных наклеек.

AI Wallpaper 2.0: Генерирует идеальные обои на основе предпочтений пользователя.

AI Artboard: Превращает простые рисунки в впечатляющие обои и художественные произведения.

Ask AI: Универсальный инструмент для генерации текста, оптимизации и проверки грамматики.

Запуск Pova 6 Neo 5G станет значительным шагом вперед для Tecno, поскольку это будет первый телефон в своем ценовом сегменте с такими продвинутыми функциями искусственного интеллекта. Это демонстрирует стремление бренда к инновациям и желание предложить потребителям не только доступные, но и высокотехнологичные устройства.

Ожидается, что презентация Pova 6 Neo 5G состоится 11 сентября.