Судя по информации из сертификации, серия Samsung Galaxy Tab S10 будет включать только версии Plus и Ultra.

Согласно последним сообщениям, Samsung в настоящее время активно готовится к выпуску серии Galaxy Tab S10, официальная презентация которой ожидается в октябре этого года. Если слухи верны, на этот раз серия Samsung Galaxy Tab S10 будет включать только версии Plus и Ultra, что может разочаровать тех, кто ожидал появления стандартной модели Galaxy Tab S10.

В последнее время эти два планшета часто появляются на крупных сертификационных сайтах, привлекая внимание многих. Например, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra появился на сайте сертификации SDPPI под номером модели SM-X920 и номером сертификата 103204/SDPPI/2024. Версия Samsung Galaxy Tab S10+ с Wi-Fi также прошла сертификацию под номером модели SM-X820 и номером сертификата 103122/SDPPI/2024. Хотя база данных не содержит особой информации о будущих планшетах, данная информация определенно указывает на предстоящий глобальный выпуск серии Samsung Galaxy Tab S10.

Согласно предыдущим новостям, ожидается, что Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+ будут оснащены процессором MediaTek Dimensity 9300+, который, по слухам, будет более мощным и энергоэффективным, чем некоторые другие процессоры на рынке. Стоит отметить, что в дополнение к версии Wi-Fi Samsung Tab S10+ также выпустит версию 5G, чтобы предоставить пользователям больше возможностей подключения к сети. Ожидается, что будь то версия 5G или версия Wi-Fi, обе они будут поддерживать технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт.