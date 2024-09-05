Он доступен только в комбинации памяти 16 ГБ + 1 ТБ по цене менее 90т. рублей.

5 сентября компания Motorola Mobile Phone официально объявила о том, что Lenovo Moto Razr 50 Ultra AI Yuanqi Edition с ограниченным тиражом в новом цвете — Gothic Rose — уже доступен на рынке. Данная модель предлагается с комбинацией памяти 16 ГБ + 1 ТБ по цене 6999 юаней (примерно 87 500 рублей). По словам компании, цвет Gothic Rose такой же чистый и яркий, как роза, содержащий страсть и красоту жизни. Этот романтичный и элегантный цвет выполнен с использованием бархатной технологии пряжи личи, которая объединяет плюшевые нотки с классическим маленьким узором личи, создавая нежную и гладкую текстуру. В упаковочной коробке находится чехол для мобильного телефона того же цвета.

Lenovo Moto Razr 50 Ultra AI Yuanqi Edition — это небольшой мобильный телефон со складным экраном, оснащённый 4,0-дюймовым внешним экраном, поддерживающим разрешение 1272×1080 пикселей и высокую частоту обновления от 1 до 165 Гц. Внешний экран разработан совместно с цветами Pantone, что обеспечивает идеальное сочетание цветов. Телефон также оснащён 6,9-дюймовым внутренним экраном с разрешением FHD+ (2460×1080) и поддерживает частоту обновления 413 пикселей на дюйм и 165 Гц. Помимо недавно выпущенного цвета «готическая роза», доступны также три других цвета: современный зеленый, джинсовый в стиле ретро и мягкий персиковый.

Что касается технических характеристик, Lenovo Moto Razr 50 Ultra AI Yuanqi Edition работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 и оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Также он оснащён двойной 50-мегапиксельной системой обработки изображений с искусственным интеллектом. В состав камер входят 50-мегапиксельная камера с 30-кратным AI-зумом, 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения и 32-мегапиксельная фронтальная камера.