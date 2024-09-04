Кроме того, стали известны предположительные сроки появления, его дисплеи и детали камеры.

В прошлом году компания Oppo представила на китайском рынке складной телефон Oppo Find N3, который быстро завоевал популярность среди пользователей. Однако в этом году бренд не выпустил его прямого преемника. Теперь появились слухи, что Oppo может представить новую модель, Oppo Find N5, уже в первом квартале 2025 года. Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми ключевыми подробностями о складном телефоне следующего поколения от Oppo, которые позволяют сделать интересные выводы о будущем устройства.

Складные телефоны, выпущенные в этом году, такие как Vivo X Fold 3 Pro, Honor Magic V3 и Samsung Galaxy Z Fold 6, оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Однако Oppo Find N5, судя по полученным данным, будет оснащён чипсетом SM8750, который представляет собой следующее поколение Snapdragon 8 Gen 4 SoC. Дебют этого нового процессора запланирован на октябрь, что делает Oppo Find N5 потенциально первым в мире складным телефоном на базе чипа Snapdragon 8 Gen 4. Кроме того, внутренний складной дисплей и дополнительный экран Oppo Find N5 будут поддерживать разрешение 2K, обеспечивая высокое качество изображения.

На задней панели устройства будет размещена тройная камера с основной 50-мегапиксельной камерой Sony, перископической телефотокамерой и, возможно, сверхширокоугольным объективом. Как и у предыдущей модели, у Find N5 будет большой круглый островок камеры. Find N5 будет исключительно тонким и лёгким, с толщиной корпуса около 9,x мм. Устройство также будет включать трехступенчатую кнопку-слайдер и, как ожидается, будет отличаться улучшенным структурным усилением и водонепроницаемостью. Эти улучшения должны повысить долговечность и комфорт использования устройства. Хотя утечка не содержит информации об аккумуляторе Oppo Find N5, можно сделать предположение, что он будет более ёмким, чем у предыдущей модели. Предыдущий Oppo Find N3 имел аккумулятор ёмкостью 4800 мА*ч, и учитывая растущую тенденцию предлагать в новых телефонах кремниевые аккумуляторы высокой плотности, вполне вероятно, что Find N5 будет оснащён одни из таких аккумуляторов.