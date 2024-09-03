Судя по полученному изображению, соотношение экрана к корпусу снова увеличилось.

На одном из форумов, посвящённых Xiaomi, был опубликован фронтальный рендеринг неизвестной модели, которая, судя по другим источникам, может быть стандартной версией нового смартфона Mi 15. Этот рендеринг даёт представление о дизайне и некоторых ключевых характеристиках будущего устройства.

На изображении видно, что Xiaomi Mi 15 оснащён плоским OLED-экраном. Четыре рамки чрезвычайно узкие, хотя, похоже, они не имеют одинаковой ширины со всех четырёх сторон. Передняя камера представлена в виде отверстия, расположенного по центру, с меньшей апертурой. В целом соотношение экрана и корпуса спереди у Xiaomi Mi 15 очень высокое, но очевидной разницы по сравнению с предыдущими моделями, такими как Xiaomi Mi 13 и Xiaomi Mi 14, нет.

Серия Xiaomi Mi 15, вероятно, будет выпущена в конце октября этого года и станет одной из первых в мире, оснащённых мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Эта новая платформа обещает значительное повышение производительности и эффективности. Стандартная модель Xiaomi Mi 15 будет оснащена 1,5К-6,36-дюймовым OLED-экраном, а версия Pro получит 2K 6,7-дюймовый OLED-экран. Обе модели будут иметь аккумуляторы большой ёмкости: стандартная модель — около 5500 мА*ч, а версия Pro — около 6000 мА*ч. Оба устройства будут поддерживать быструю зарядку.

Xiaomi Mi 15 будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и вертикальным телеобъективом. Кроме того, устройство поддерживает ультразвуковую разблокировку по отпечатку пальца, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства. Xiaomi Mi 15 Pro, также получит 50-мегапиксельную основную камеру, но дополнительно будет оснащена 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Как и стандартная модель, версия Pro поддерживает ультразвуковую разблокировку по отпечатку пальца.