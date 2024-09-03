На одном из форумов, посвящённых Xiaomi, был опубликован фронтальный рендеринг неизвестной модели, которая, судя по другим источникам, может быть стандартной версией нового смартфона Mi 15. Этот рендеринг даёт представление о дизайне и некоторых ключевых характеристиках будущего устройства.
На изображении видно, что Xiaomi Mi 15 оснащён плоским OLED-экраном. Четыре рамки чрезвычайно узкие, хотя, похоже, они не имеют одинаковой ширины со всех четырёх сторон. Передняя камера представлена в виде отверстия, расположенного по центру, с меньшей апертурой. В целом соотношение экрана и корпуса спереди у Xiaomi Mi 15 очень высокое, но очевидной разницы по сравнению с предыдущими моделями, такими как Xiaomi Mi 13 и Xiaomi Mi 14, нет.
Серия Xiaomi Mi 15, вероятно, будет выпущена в конце октября этого года и станет одной из первых в мире, оснащённых мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Эта новая платформа обещает значительное повышение производительности и эффективности. Стандартная модель Xiaomi Mi 15 будет оснащена 1,5К-6,36-дюймовым OLED-экраном, а версия Pro получит 2K 6,7-дюймовый OLED-экран. Обе модели будут иметь аккумуляторы большой ёмкости: стандартная модель — около 5500 мА*ч, а версия Pro — около 6000 мА*ч. Оба устройства будут поддерживать быструю зарядку.
Xiaomi Mi 15 будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и вертикальным телеобъективом. Кроме того, устройство поддерживает ультразвуковую разблокировку по отпечатку пальца, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности и удобства. Xiaomi Mi 15 Pro, также получит 50-мегапиксельную основную камеру, но дополнительно будет оснащена 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Как и стандартная модель, версия Pro поддерживает ультразвуковую разблокировку по отпечатку пальца.