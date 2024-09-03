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СтарыйДед
Стали известны технические характеристики киберспортивного планшета Red Devils
Данный планшет будет оснащён Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition - модернизированной версией Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Согласно официальным новостям от Red Devils, киберспортивный планшет Red Magic будет официально представлен 5 сентября в 15:00 по пекинскому времени. За несколько дней до презентации известный инсайдер из Digital Chat Station опубликовал подробную информацию о конфигурации данного игрового планшета, что позволило получить представление о его технических характеристиках.

Киберспортивный планшет Red Magic будет оснащён мобильной платформой ведущей версии Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition. Это небольшая модернизация Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в которой улучшена частота сверхбольшого ядра и графического процессора, что приводит к повышению производительности по сравнению с базовой версией Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 имеет восемь ядер: 1 Cortex-X4 с частотой 3,39 ГГц, 5 Cortex-A720 с частотой 2,96 ГГц и 2 Cortex-A520 с частотой 2,27 ГГц. Графический процессор — Adreno 750.

Кроме того, он оснащён 10,9-дюймовым ЖК-экраном с высоким разрешением 2880х1800 пикселей. Экран имеет максимальную частоту обновления 144 Гц и частоту дискретизации касания 840 Гц. 

Камеры планшета также впечатляют: задняя камера имеет разрешение 50 мегапикселей, а фронтальная камера — 20 мегапикселей. В планшете установлен аккумулятор ёмкостью 10100 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Для эффективного охлаждения планшет обладает встроенным вентилятором активного охлаждения, внутренним циркуляционным воздуховодом 3D и системой охлаждения с 3D-тепловыми трубками. Корпус планшета имеет интегрированную металлическую конструкцию, которая дополнительно улучшает теплоотвод.

Хотя официальная цена киберспортивного планшета Red Magic ещё не объявлена, предполагается, что она не будет дешёвой. Учитывая мощные технические характеристики и инновационные решения, применённые в этом устройстве, можно ожидать, что цена будет соответствовать его высокому уровню.

#планшет #red magic #игровой #игровой процессор #игровой портативный компьютер #игровой планшет
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