Данный смартфон будет оснащён всеми функциями флагманского смартфона премиум-класса.

На третьей неделе октября ожидается официальный анонс новой серии смартфонов от Vivo, которая будет включать три модели: стандартный Vivo X200, модуль Plus и версию Pro. Последние утечки и сообщения из надёжных источников позволяют получить представление о ключевых характеристиках, особенно о флагманской модели Vivo X200 Pro.

Vivo X200 Pro, по слухам, будет оснащён мощным процессором Dimensity 9400, который обеспечит высокую производительность и эффективность. Кроме того, смартфон получит внушительную батарею ёмкостью около 6000 мА*ч. Экран Vivo X200 Pro будет представлять собой 1,5K 8T LTPO с высокой чувствительностью, который микроизогнутый со всех сторон с ультра-узкими рамками. Это обеспечит пользователю максимально комфортный визуальный опыт. Дополнительно, смартфон будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, что добавит ему современный и безопасный способ биометрической аутентификации. Предполагается, что размер данного дисплея составит примерно 6,7-дюймов.

Vivo X200 Pro также будет иметь защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69, что сделает его более устойчивым к внешним воздействиям. Кроме того, смартфон оснащен двигателем оси X, который обеспечит улучшенную тактильную обратную связь, что особенно важно для геймеров и пользователей, которые ценят реалистичные ощущения при взаимодействии с устройством. Система задней камеры Vivo X200 Pro выглядит впечатляюще. Она будет включать 50-мегапиксельную основную камеру Sony с большой апертурой, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельную перископическую телефотокамеру. Такой набор камер обеспечит расширенные возможности зума и телефото макросъëмки.

Ну и для уточнения, Digital Chat Station предполагает, что Vivo X200 Pro будет полноценным флагманским смартфоном премиум-класса. Фраза «GYDDY» в утечке переводится как «Всё, что должно быть, там есть», что означает, что смартфон будет иметь все функции и характеристики, которые можно ожидать от высококлассного устройства.