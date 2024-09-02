Опубликован рейтинг смартфонов среднего класса от AnTuTu за август 2024 года.

Компания Qualcomm недавно представила новый чипсет среднего класса — Snapdragon 8s Gen 3. Этот процессор позиционируется как что-то среднее между прошлым поколением флагманских чипов Snapdragon 8 Gen 2 и текущим флагманом Snapdragon 8 Gen 3. Основная цель Snapdragon 8s Gen 3 — предложить производительность, близкую к флагманским моделям, но по более доступной цене.

Snapdragon 8s Gen 3 оснащён 8-ядерным процессором, включающим одно ядро Cortex-X4 с частотой 3 ГГц, четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и три ядра Cortex-A520 с частотой 2 ГГц. Этот чипсет изготовлен по 4-нанометровой технологии и поддерживает LPDDR5X память с частотой 4200 МГц. Одним из ключевых различий между Snapdragon 8s Gen 3 и его флагманским собратом Snapdragon 8 Gen 3 является более низкая частота процессора и меньший объëм кэша третьего уровня (L3). Однако Snapdragon 8s Gen 3 компенсирует это более высокой частотой графического процессора Adreno 735, что делает его привлекательным вариантом для игровых устройств. Snapdragon 8s Gen 3 включает поддержку настройки генеративных моделей искусственного интеллекта (AI) прямо на устройстве. Кроме того, чипсет поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей в реальном времени, что улучшает графику в играх, и может работать с частотами обновления до 144 Гц.

Хотя смартфоны с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 уже появились на рынке, они ещё не вошли в рейтинги среднего класса по производительности от AnTuTu. Основной причиной этого является требование, чтобы смартфоны прошли не менее тысячи действительных тестов в течение месяца. В последнем рейтинге топовых телефонов среднего класса доминируют устройства на базе чипсетов Snapdragon 7+ Gen 3 и Dimensity 8200. Например, OnePlus Ace 3V с Snapdragon 7+ Gen 3 занимает первое место, а Realme GT Neo6 SE с тем же чипсетом — второе. Другие позиции также занимают смартфоны на базе Dimensity 8200 и Snapdragon 7+ Gen 2.