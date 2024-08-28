Phantom Ultimate 2 выделяется своим тонким профилем, толщина которого составляет всего 11 мм в сложенном состоянии.

На технологической конференции IFA в Берлине китайская компания Tecno представила свой новый концептуальный складной телефон, получивший название Phantom Ultimate 2. Этот инновационный девайс, по словам Tecno, переосмысливает опыт использования большого экрана в устройстве карманного размера.

В отличие от традиционных складных телефонов в стиле «книжка», таких как Samsung Galaxy Z Fold 6 или Google Pixel 9 Pro Fold, Phantom Ultimate 2 предлагает совершенно новый подход к раскладному дизайну. Крышка экрана этого телефона разворачивается в более крупный «экран» размером 10 дюймов, что значительно увеличивает размеры 7,6- и 8-дюймовых дисплеев, характерных для складных телефонов-книжек.

Несмотря на увеличенный размер экрана, Tecno утверждает, что Phantom Ultimate 2 не теряет в портативности. Толщина этого тройного телефона составляет всего 11,1 миллиметра, что на несколько миллиметров тоньше, чем в современных телефонах-книжках. Тонкость устройства частично сохраняется за счёт его тонкой батареи, толщина которой составляет всего 0,25 миллиметра, но подробности о весе устройства не сообщаются. Также Tecno заявляет, что её складная концепция была разработана с шарнирами, которые были протестированы на 300 000 складываний, что на 200 000 складываний меньше, чем у ведущих телефонов-книжек, таких как Honor Magic V3.

Tecno иллюстрирует различные варианты использования Phantom Ultimate 2, демонстрируя его универсальность. Один из кадров показывает множество индивидуальных задач с различными вертикальными окнами, используемыми каждым из экранов. Другая часть включает различные способы складывания Ultimate 2, в одном из которых он имитирует опыт работы с ноутбуком: использование базового экрана в плоском виде в качестве клавиатуры, а два сложенных друг на друга дисплеев используются в качестве экрана ноутбука.

Кроме того, Tecno утверждает, что при использовании в «режиме палатки» Phantom Ultimate 2 позволяет общаться на разных языках, а ИИ обрабатывает перевод в режиме реального времени. Компания утверждает, что этот телефон работает на программном обеспечении, которое предлагает пользовательский опыт, специально адаптированный для тройного складывания.