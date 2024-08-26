Появления ноутбука премиум-класса на сайте сертификации может намекать на выход в ближайшее время.

Компания Samsung работает над следующим поколением ноутбуков Galaxy. На это намекают различные модели Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, обнаруженные на сайте Bluetooth SIG. В данных представлены пять вариантов Galaxy Book 5 Pro 360: NT960QHA, NT960QHZ, NT961QHA, NP960QHA и NP964QHA. Эти различные названия могут быть созданы для разных рынков или представлены в различных конфигурациях.

Одним из интересных аспектов будущей серии Galaxy Book 5 является использование восьмиядерного процессора Intel Lunar Lake. Эта информация была извлечена из базы данных SiSoftware. Процессор Intel Lunar Lake может иметь базовую тактовую частоту 1,60 ГГц и тактовую частоту 2,8 ГГц. Чип состоит из высокопроизводительных ядер Lion и энергоэффективных ядер Skymont. Intel утверждает, что ядра Skymont обеспечивают заметное улучшение во многих областях по сравнению с Crestmont E-Core, включая декодирование, производительность, подсистему памяти и энергоэффективность. Процессор Intel Lunar Lake будет оснащён 5 * кэш-памятью по 2,5 МБ L2 и 2 * кэш-памятью по 12 МБ L3, что должно повысить производительность. Кроме того, предполагается использование интегрированной графики Intel Arc iGPU с 7 ГБ видеопамяти, 512 шейдерами, 64 векторными движками и тактовой частотой 1,85 ГГц. Графический процессор также будет иметь 8 МБ кэш-памяти второго уровня и поддержку API OpenCL. Поскольку линейка Samsung Galaxy Book 4 дебютировала в декабре прошлого года, можно предположить, что новая линейка ноутбуков Galaxy Book 5 может появиться примерно в то же время.



