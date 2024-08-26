Но при этом, Xiaomi 15 Ultra по-прежнему будет оснащён большим круглым модулем камеры.

В феврале этого года Xiaomi представила свой флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra, оснащённый мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Теперь Xiaomi 15 Ultra может быть выпущен примерно в том же месяце, но только в 2025 году.

Недавно надёжный инсайдер Digital Chat Station заявил, что он получил доступ к раннему инженерному прототипу нового устройства под брендом «Ultra», что, скорее всего, относится как раз к Xiaomi 15 Ultra.

Согласно сообщению на платформе Weibo, Xiaomi 15 Ultra сохраняет большой круглый модуль камеры, но расположение камеры претерпело значительное изменение. Четырёхкамерная установка теперь будет включать два телеобъектива и большую перископическую линзу. Основной 50-мегапиксельный датчик, вероятно, будет больше, чем у его предшественника, что может привести к увеличению размера датчика или увеличению апертуры.

Для сравнения, Xiaomi 14 Ultra оснащён 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-900 с 1-дюймовой основной линзой. Инсайдер предполагает, что размер нового датчика может превышать 1 дюйм, что гарантирует существенное улучшение производительности камеры.

Ранее сообщалось, что одна из камер на задней панели может быть 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом Samsung HP9 с поддержкой 4-кратного оптического зума. Это приведёт к значительному улучшению в области фотографий и видеосъёмке.

Кроме того, утверждалось, что дисплей Xiaomi 15 Ultra будет иметь микроизгибы со всех четырёх сторон, что обеспечит более комфортное и приятное взаимодействие с экраном. Данный дисплей будет поддерживать разрешение 2K. Устройство будет оснащено ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране. Инженерный прототип устройства имеет различные материалы корпусов: кожаный, керамический и из стекловолокона.