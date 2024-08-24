Компания решила продемонстрировать лёгкий дизайн смартфона, поместив его на вершину самого высокого карточного домика в мире.

В преддверии своего запуска на мировом рынке смартфон Honor Magic V3 на выставке IFA Berlin 2024 установил необычный мировой рекорд, который впечатляет не только своей оригинальностью, но и уникальными характеристиками устройства. Компания Honor Corporation совместно с мировым рекордсменом Гиннесса Брайаном Бергомом продемонстрировала лёгкость своего устройства.

Берг, известный своими рекордами по строительству карточных домиков, потратил восемь часов на тщательное возведение новой конструкции. Карточный домик достиг впечатляющей высоты в 54 этажа и был сделан полностью из стандартных игровых карт без использования клея. А последним штрихом было размещение Honor Magic V3 наверху этой гигантской конструкции, чтобы продемонстрировать его незначительный вес.

Honor Magic V3 весит всего 226 г, что делает его достаточно лёгким для складного телефона. Для сравнения, его ближайший конкурент, Samsung Galaxy Z Fold 6, весит 239 г. Этот служит своего рода презентацией инновационных подходов компании при разработке складных смартфонов.

Помимо зрелищного карточного домика, удивляет и сам Honor Magic V3, который является единственным складным телефоном в мире с толщиной в сложенном виде всего 9,2 мм. Для сравнения, Galaxy Z Fold 6 в сложенном состоянии составляет 12,1 мм. Эта разница в толщине делает Honor Magic V3 не только лёгким, но и компактным устройством, что делает его ещё более привлекательным для пользователей, ценящих компактность.