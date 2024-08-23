Стандартные модели наконец-то получат поддержку макросъемки.

Серия iPhone 16 привлекает к себе всё больше внимания последнее время, и последние слухи лишь добавляют ей популярности. Сегодня стало известно о значительных обновлениях в камерах будущих смартфонов, а также о некоторых важных функциях, которые ждут пользователей.

Для моделей iPhone 16 и 16 Plus произойдёт относительно самое скромное обновление камеры. Основной 48-мегапиксельный сенсор останется прежним, как и в предыдущих моделях. Однако сверхширокоугольная камера получит улучшение диафрагмы от f/2,4 до f/2,2, что должно повысить качество съëмки в условиях низкой освещённости. Одной из наиболее значимых новинок для стандартных моделей станет поддержка макросъëмки — функции, которая до сих пор была доступна только в Pro-моделях.

Для флагманских моделей iPhone 16 Pro и Pro Max предусмотрено более крупное обновление камеры. Основная камера, вероятно, останется такой же, как и в прошлом году, но сверхширокоугольная камера подверглась модернизации. Разрешение этой камеры увеличивается с 12 до 48 мегапикселей, а также будет использоваться биннинг пикселей. Каждый пиксель будет иметь размер 0,7 микрометра, что при использовании режима биннинга фактически создаёт размер пикселя 1,4 микрометра. Это позволит снимать 48-мегапиксельные фотографии в формате ProRaw от Apple. Помимо обновлений сенсоров, Apple, как сообщается, представляет новый формат фотографий — JPEG-XL. Этот формат должен обеспечить более эффективное сжатие изображений без потери качества. Кроме того, модели Pro будут поддерживать запись видео 3K со скоростью 120 кадров в секунду с поддержкой Dolby Vision.

Одним из наиболее ожидаемых дополнений в серии iPhone 16 станет кнопка Capture, которая будет доступна на всех четырёх моделях. Эта кнопка будет емкостной, то есть не требуется использовать физическое нажатие для вызова действия. Она будет эксклюзивной для приложений камеры, которые поддерживаются как Apple, так и сторонних разработчиков. Кнопка Capture также будет поддерживать чувствительность на полунажатие, что позволит использовать её для таких функций, как блокировка экспозиции и фокусировки перед съëмкой. Также она может функционировать как трекпад, расширяя свои возможности взаимодействия.