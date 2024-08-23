Кроме того, известно, что он будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4.

Компания Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов в мире, продолжает радовать своих поклонников новыми устройствами. Недавно бренд представила серию смартфонов Realme 13 Pro на китайском рынке, и ожидается, что в ближайшие недели будет анонсировано еще несколько моделей под этим брендом. Но одним из наиболее ожидаемых устройств от Realme является Realme GT 7 Pro, который, по прогнозам, появится на рынке к концу октября или ноябрю. Сегодня инсайдер Digital Chat Station опубликовал больше информации об устройстве через свой аккаунт Weibo.

Этот флагманский смартфон будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 следующего поколения, что обеспечит ему впечатляющую производительность. Топовый вариант устройства будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Realme GT 7 Pro будет оснащён новым дисплеем BOE X2 с микроизогнутыми краями. Этот дисплей, вероятно, будет иметь размер 6,78 дюйма, аналогичный предыдущему GT 5 Pro. Экран будет поддерживать разрешение 1,5K. Realme GT 7 Pro получит кремниевую батарею большой ёмкости с поддержкой зарядки 100 Вт. Предполагается, что аккумуляторная батарея может иметь ёмкость около 6000 мА*ч, хотя это ещё не подтверждено. О наличие беспроводной зарядки пока также неизвестно.

Задняя основная камера может включать перископический объектив LYT-600 3X, хотя телеобъектив для макросъëмки может отсутствовать. Устройство будет поддерживать 10-кратный гибридный зум и 120-кратный цифровой зум. Основным сенсором камеры станет 50-мегапиксельный сенсор. Корпус будет иметь защиту от пыли и воды по стандарту IP68/69. В целях безопасности будет использоваться одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.