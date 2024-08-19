Пользователи могут наслаждаться спортивными повторами VR, социальными играми и турами, взаимодействуя с другими фанатами.

Sony запустила FavoriteSpace, платформу виртуальной реальности (VR), которая связывает спортивных болельщиков с их любимыми командами. Приложение, доступное как на устройствах Android, так и на iOS, предлагает повторы VR, социальные игры и туры, позволяя болельщикам взаимодействовать друг с другом и сообществом. FavoriteSpace использует технологию камеры Hawk-Eye Innovations для захвата движений игроков во время игр и воссоздания игры с использованием виртуальных аватаров на виртуальном спортивном поле для повторов. Платформа предлагает бесплатный доступ к этим точкам просмотра в любое время, а виртуальные камеры могут быть размещены в любом месте, что позволяет использовать уникальные углы, которые были бы невозможны в реальности.

FavoriteSpace — это продолжение усилий Sony по повышению вовлечённости фанатов, помогающее им узнавать любимые спортивные команды, общаться с другими фанатами и наслаждаться играми по-новому. Пользователи могут настраивать свои аватары с помощью виртуальных товаров и униформы, а также общаться с помощью невербальных жестов, движений тела и других эффектов, которые обходят языковые барьеры во время интерактивных игр и викторин. Социальные аспекты этой настройки и взаимодействия помогают связывать фанатов с разных континентов со спортивными командами. Приложение Sony FavoriteSpace доступно бесплатно для фанатов в Японии, Великобритании и США на поддерживаемых устройствах. Пользователи со смартфонами, поддерживающими Miracast, могут погрузиться в FavoriteSpace, с помощью очков дополненной реальности (AR).

Английский футбольный клуб Manchester City — первая спортивная команда, запустившая проект в FavoriteSpace, «Man City Virtual Etihad Stadium». Проект позволяет болельщикам исследовать домашний стадион команды, Etihad, в VR и по-новому взглянуть на матчи и другие события. Болельщики также могут узнать об истории и ключевых моментах команды с помощью VR-туров.