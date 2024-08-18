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СтарыйДед
Apple Ring получит множество полезных функций по сравнению с существующими умными кольцами
Согласно данным из патента, помимо мониторинга данных о состоянии здоровья, его можно использовать для управления другими устройствами.

Было много сообщений о том, что Apple работает над собственным умным кольцом, которое получило название «Apple Ring». Это устройство будет измерять данные о состоянии здоровья, отслеживать фазы сна и предлагать возможности удаленного управления не только умными домами, но и другими устройствами Apple, например, такими как умные очки Apple Vision Pro.

Главное отличие Apple Ring от конкурентов, таких как Oura, Ultrahuman и даже недавно анонсированного Samsung Galaxy Ring, заключается в том, что он будет не просто альтернативой умным часам. Например, Galaxy Ring от Samsung по сути копирует функциональность Galaxy Watch, предлагая мало новых функций. Apple Ring, с другой стороны, стремится предложить более полный набор возможностей.

Конечно, фитнес-трекинг будет ключевой функцией Apple Ring, но он также будет предлагать возможности удалённого управления другими устройствами, такими как iPad, Mac и колонки HomePod. Кроме того, кольцо сможет собирать данные от пользователя и управлять работой одного или нескольких электронных устройств. Например, пользователь может вводить данные в одно устройство, которое затем будет давать указания другим устройствам выполнять определенные действия.

Apple Ring также можно использовать для настройки параметров воспроизведения звука и видео, таких как громкость, яркость, контрастность и оттенок. Его также можно использовать для настройки различных приложений и аутентификации личности пользователя, что позволяет им получать доступ к своим учëтным записям на дополнительных устройствах.

Кроме того, кольцо можно использовать вместе с известными смарт-очками Vision Pro от Apple или любой другой смарт-гарнитурой, которую может выпустить компания. Согласно патенту, кольцо будет подключено к очкам и будет лучше реагировать на жесты рук в результате его размещения на руке пользователя.

#apple #умное кольцо #умные гаджеты #кольцо #умное устройство #apple ring #кольцо samsung
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