Это стало известно, благодаря странице часто задаваемых вопросов глобальной версии Xiaomi Mix Flip.

В прошлом месяце китайский гигант мобильной техники Xiaomi расширил свою линейку устройств, представив две новые модели — Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip, которые пока доступны только на китайском рынке. Однако недавно появилась информация о том, что Mix Flip может быть выпущен по всему миру. Судханшу Амбхоре, известный информатор в сфере мобильной техники, нашёл страницу с часто задаваемыми вопросами для глобальной версии Xiaomi Mix Flip. На странице опубликована ключевая информация о характеристиках устройства, таких как объëм оперативной памяти, варианты хранилища, дизайн и другое.

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Глобальная версия Mix Flip будет доступна в трёх вариантах ОЗУ LPDDR5x: 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ. Кроме того, пользователи могут выбрать один из трёх вариантов внутренней памяти UFS 4.0: 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Каждый из этих вариантов будет предлагать расширение хранилища UFS (виртуальная оперативная память) на 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ соответственно. Помимо этого, на данной странице также упоминается, что глобальная версия Mix Flip будет доступна в трёх цветах: чёрном, белом и фиолетовом, и будет оснащена стеклом Panda-X. Кроме того, компания также планирует выпустить версию Xiaomi Nylon Fiber, которая будет иметь подложку из стекловолокна и внешний слой из нейлона.

В техническом плане Xiaomi Mix Flip оснащён складным 6,86-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 1224 x 2912 пикселей и поддержкой частоты обновления до 120 Гц. В качестве процессора в Mix Flip используется чипсет Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор имеет ёмкость 4780 мА*ч с быстрой зарядкой 67 Вт. Для обеспечения безопасности устройство оснащено сканером отпечатков пальцев на боковой стороне. На передней панели расположена 32-мегапиксельная камера OmniVision, а на задней - двойная камера, включающая 50-мегапиксельную основную камеру OmniVision OVX8000 разработки Leica и 50-мегапиксельную телефотокамеру OmniVision OV60A с 2-кратным оптическим зумом. Помимо этого, Mix Flip работает на Android 14 и HyperOS UI, однако пока не сообщается о стоимости данного устройства. Появление страниц часто задаваемых вопросов предполагает, что Mix Flip может быть запущен в ближайшее время, вполне вероятно, что уже в сентябре.