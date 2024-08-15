Данную возможность получат владельцы некоторых телефонов Galaxy A и планшетов Galaxy Tab S9 FE.

Samsung, один из лидеров рынка мобильной техники, продолжает внедрять передовые технологии искусственного интеллекта в свои устройства. В начале года компания представила смартфоны серии Galaxy S24, оснащённые пакетом Galaxy AI, включающим множество функций на основе искусственного интеллекта. Одной из наиболее продвинутых и востребованных функций стала Circle to Search, которая дебютировала исключительно на устройствах Galaxy S24, но теперь станет доступна и на других моделях смартфонов и планшетов.

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Circle to Search — это удобный инструмент, позволяющий пользователям искать информацию в Интернете с помощью изображений. Для начала необходимо нажать и удерживать кнопку «Домой», а затем обвести нужный объект на экране. После этого устройство отправляет изображение в Интернет, где Google ищет похожие изображения и информацию, связанную с ними. Таким образом, пользователи могут легко распознавать неизвестные названия объектов, переходя к описанию мест или даже ссылкам на интернет-магазины, где можно получить информацию.

Эта функция напоминает приложение Google Lens, но имеет то преимущество, что интеграция непосредственно в систему не требует мощного процессора с нейронным блоком. Все операции происходят онлайн, поэтому Circle to Search может быть доступен на более дешёвых устройствах. В связи с этим компания Samsung решила расширить доступность этой функции, подключив её к смартфонам Galaxy A55 и A35, A54 и A34, а также к планшетам Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+.

На планшетах Circle to Search будет работать за счёт стилуса S Pen, обеспечивая тем самым максимальный доступ к функциям искусственного интеллекта даже владельцам более дешёвых устройств. На этом этапе Samsung понимает важность распространения передовых технологий и искусственного интеллекта среди пользователей с ограниченным бюджетом. Тем более, что компания Oppo также недавно объявила о плане внедрения искусственного интеллекта в 50 миллионов своих устройств к концу этого года. Таким образом, Samsung и Oppo стремятся расширить доступ к инновационным технологиям для своих клиентов.