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СтарыйДед
Apple предоставит доступ к чипу NFC для любых приложений на iPhone
Apple наконец-то собирается открыть возможность оплаты одним касанием на iPhone для всех приложений в различных странах.

Apple собирается позволить разработчикам предлагать транзакции NFC в своих приложениях с использованием Secure Element. Эта функция будет доступна в iOS 18.1, и пользователи смогут самостоятельно установить необходимое приложение для бесконтактных платежей по умолчанию, которое будет появляться при двойном нажатии боковой кнопки на iPhone.

Ранее Apple Pay был единственным бесконтактным платёжным вариантом, доступным на iPhone, но с этим обновлением разработчики могут предлагать множество бесконтактных транзакций в своих приложениях. Это включает в себя оплату в магазинах, ключи от машины, общественный транспорт, корпоративные значки, студенческие билеты, ключи от дома, ключи от отеля, карты лояльности и вознаграждения, билеты на мероприятия и многое другое. До сих пор доступ NFC для сторонних приложений ограничивался считыванием меток. Apple заявила, что поддержка выданных правительством удостоверений личности будет добавлена в будущем. 

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Соответствующие API для создания этих приложений будут доступны разработчикам в Австралии, Бразилии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, США и Японии в предстоящей бета-версии iOS 18.1 для разработчиков. Однако разработчикам, желающим использовать API NFC и SE от Apple, придётся подписать коммерческое соглашение с Apple, запросить права на NFC и SE и оплатить соответствующие сборы.

Это изменение произошло после того, как Apple согласилась открыть возможности NFC iPhone для сторонних поставщиков платежей после антимонопольного расследования Европейской комиссии. ЕК объявила в прошлом месяце, что она юридически обязала Apple открыть возможности NFC iPhone. Это является значительным шагом Apple на пути к открытию рынка мобильных платежей для сторонних разработчиков, что приведет к росту конкуренции и инноваций.

#apple #iphone #ios #ios 18 #nfc #nfc смартфон #ios 18.1
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