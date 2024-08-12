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СтарыйДед
Представлены тепловизионные камеры для обнаружения проблем с охлаждением в разогнанных ПК
Nano 200 и Nano 300 являются улучшенными тепловизионными камерами для телефонов Android и iOS.

Seek Thermal недавно представил обновлённые модели Nano 200 и Nano 300, предназначенные для смартфонов Android и iOS. Эти компактные устройства позволяют пользователям ПК быстро и эффективно выявлять проблемы с охлаждением и нагревом при разгоне центральных и графических процессоров. Традиционные бесконтактные термометры измеряют температуру только в одном месте, что делает процесс подключения больших устройств, таких как кулеры для графических процессоров, утомительным и неэффективным.

Тепловизионные камеры Nano 200 и Nano 300 решают эту проблему, работая обычными цифровыми камерами, но с датчиками, чувствительными к инфракрасному излучению. Это позволяет им «видеть» тепло и работать даже при полной отсутствии света.

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Nano 200 и Nano 300 имеют компактные размеры 25 x 25 x 22 мм и небольшой вес в 13 г, что делает их удобными при использовании и транспортировке. Датчики камер измеряют температуру в пределах от -4 °F до 626 °F (от -20 °C до 330 °C) с погрешностью температуры в +/- 9 °F (+/- 5 °C) или 5%, в зависимости от того, что больше.

Nano 200 имеет разрешение сенсора 200 x 150 пикселей с полем зрения 35° x 27°, Nano 300 - 320 x 240 пикселей с полем зрения 57° x 42°. Объективы камеры сфокусированы на бесконечность, образуя чёткие изображения основных целей, а также имеют дополнительный макроадаптер, позволяющий измерять небольшие детали, такие как модули оперативной памяти.

Одним из ключевых усовершенствований новых моделей является повышенная частота обновления изображения — 25 Гц, что значительно превосходит предыдущее поколение с частотой 9 Гц. Усовершенствованные датчики и новая оптика SV1 дают более детальные изображения и видео, а семь режимов ложных цветов позволяют наблюдать разницу температур. Режим многоточечной температуры одновременно отображает минимальную низкую, наибольшую температуру и среднюю температуру, что ещё больше влияет на процесс диагностики.

В отличие от некоторых конкурирующих камер, Nano 200 и Nano 300 не используют внутренние батареи, которые со временем могут выйти из строя. Вместо этого они питаются от подключенных смартфонов, что обеспечивает удобство их использования и надёжность.

Рекомендуемая розничная цена Nano 200 составляет 149 долларов США, Nano 300 — 249 долларов США.

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