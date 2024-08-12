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СтарыйДед
Стали известны технические характеристики основной камеры Vivo X200 Pro
Также известно, что смартфон получит чипы обработки изображений собственной разработки.

В последние несколько недель обсуждается предстоящий анонс серии смартфонов Vivo X200, который, по слухам, состоится в октябре этого года в Китае. Помимо уже известных моделей Vivo X200 и X200 Pro, стало известно, что появится ещё одна модель, предварительно названная Vivo X200 Mini. Что касается Vivo X200 Mini, то пока нет официальной информации о его характеристиках. Однако можно ожидать, что Vivo X200 Mini будет иметь аналогичные характеристики с Vivo X200, но в более компактном корпусе. А сегодня надёжный источник Digital Chat Station (DCS) поделился информацией о характеристиках камеры Vivo X200 Pro на своей странице в Weibo. 

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Согласно DCS, Vivo X200 Pro получил значительные улучшения в системе камеры, что должно привлечь внимание любителей мобильных фотографий. Основная камера Vivo X200 Pro будет оснащена новым 50-мегапиксельным сенсором Sony, произведенным по 22-нм техпроцессу. Это более продвинутый процесс по сравнению с 40-нм узлом, использованным в Sony IMX989, который был представлен в Vivo X100 Pro. Хотя новый сенсор имеет немного меньший размер (1/1,28 дюйма), большая апертура f/1,57 позволяет пропускать больше света, что повышает общее качество изображения. Кроме того, задняя камера Vivo X200 Pro будет иметь 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, аналогичный тому, что используется в Vivo X100 Ultra. Этот объектив будет оснащён большим 1/1,4-дюймовым сенсором с диафрагмой f/2,67, что обеспечит превосходное качество фотографий с большим увеличением.

Также в системной камере Vivo X200 Pro будет сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей, что позволит пользователям захватывать больше деталей в кадре. Кроме того, смартфон будет включать в себя чипы обработки изображений собственной разработки Vivo, которые улучшат как программное обеспечение, так и аппаратное обеспечение для обеспечения превосходной производительности фотографий.

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