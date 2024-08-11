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СтарыйДед
MSI выпускает новые игровые ПК Aegis RS и Aegis S с процессорами Intel и AMD
Самым топовым вариантом в данных сериях является комбинация i9 14900KF + RTX 4090D.

MSI выпускает свои новейшие игровые настольные компьютеры Aegis S и Trident RS с конфигурациями процессоров Intel и AMD. Системы были разработаны для удовлетворения различных потребностей геймеров: от базовых до высокопроизводительных конфигураций.

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Серия Trident RS предлагает варианты для обычных пользователей и геймеров, поддерживая две самые популярные платформы процессоров AMD и Intel. Ожидается, что эта серия может удовлетворить как геймеров, которые немного ограничены в средствах, но всё же хотят хорошей производительности, так и тех кто ищет топовое "железо".

Самым простым вариантом в данной серии является процессор Ryzen 5 9600X без видеокарты. Такая система обойдётся в Ryzen 5 9600X юаней (около 60 000 рублей). Золотую середину между производительностью и стоимостью занимает процессор Ryzen 7 9700X. Данный процессор имеет множество комбинаций, начиная без дискретной видеокарты и заканчивая RTX 4070Ti S, который продается по цене 13 499 юаней (около 161 000 рублей). Самым токовым вариантом в данной серии является комбинация Ryzen 9 9900X совместно с RTX 4080S. Стоимость такого ПК составляет 18 999 юаней (около 226 000 рублей).

Также имеются и варианты с Intel, такие как i5-12600KF с RTX 4060Ti или i7-14700KF в паре с RTX 4070S. Но в данный момент они недоступны для продажи.

Серия Aegis S имеет различные конфигурации с использованием процессоров Intel Core 11-го и 14-го поколений. Доступны варианты бюджетного уровня, такие как i5-11400F в паре с RTX 3050 за 3699 юаней (около 44 000 рублей), что делает его довольно приятным по цене. Самым топовым процессором в данной серии является i9-14900KF, и он поставляется с RTX 4090D, который продается по цене 26 999 юаней (около 321 000 рублей). А также имеются другие конфигурации с i7-13650HX в паре с RTX 4060 и i7-14700KF совместно с RTX 4070Ti S.

Все модели оснащены усовершенствованным водяным охлаждением, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 2.5G Ethernet для качественной производительности и подключения. MSI также предлагает на обе серии трëхлетнюю гарантию и трёхлетнее обслуживание.

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