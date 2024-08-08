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СтарыйДед
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
Особенностью данной модели является то, что она оснащена чипсетом квантовой генерации случайных чисел (QRNG).

SK Telecom, телекоммуникационный оператор Южной Кореи, готовится к выпуску нового смартфона бюджетного уровня в паре с Samsung Electronics. Речь идёт о Galaxy Quantum 5, который станет пятым устройством серии Quantum. Galaxy Quantum 5 будет основан на модели Galaxy A55 и станет эксклюзивным смартфоном от SKT, как и его предшественник Galaxy Quantum 4. Выпуск данного устройства запланирован на конец этого месяца, примерно 22-го числа. Однако точная дата ещё не подтверждена.

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Ключевой особенностью Galaxy Quantum 5 станет набор микросхем квантовой генерации случайных чисел (QRNG), который в конечном итоге будет генерировать случайные числа, не зависящие от шаблонов. Это обеспечит более высокий уровень безопасности для различных служб. Также с помощью квантовой безопасности Galaxy Quantum 5 можно защитить различные приложения, конфиденциальную информацию внутри устройства и внешней памяти.

Характеристики Galaxy Quantum 5 будут практически аналогичны Galaxy A55. Устройство оснащено 6,6-дюймовым экраном Super AMOLED Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1000 нит и процессором Exynos 1480. Известно только об одном варианте, у которого будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Galaxy Quantum 5 будет поддерживать аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, быструю зарядку 25 Вт, защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и слот для карт Micro SD. Смартфон будет оснащён 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а также системой камерой, состоящей из основной камеры на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и 5-мегапиксельной макро-камерой. Размеры устройства составляют 161,1x77,4x8,2 мм, а вес — 213 граммов.

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