Самой интересной конфигурацией является ёмкость аккумулятора 7500 мА*ч с зарядкой мощностью 100 Вт.

В последние годы китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, значительно продвинулись в технологиях быстрой зарядки и увеличения ёмкости аккумуляторов. До недавнего времени бренды сосредотачивались в предоставлении более быстрых решений для зарядки, иногда даже пренебрегая размером батареи. Однако в этом году тенденция изменилась: компании начали выпускать телефоны с более крупными кремниевыми батареями вместо привычных литий-ионных, с зарядкой мощностью около 100 Вт. Согласно посту в Weibo от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi может выпустить устройство с аккумулятором ёмкостью 7500 мА*ч уже в ближайшем будущем.

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Xiaomi в настоящее время изучает различные схемы быстрой зарядки для своих аккумуляторов. И рассматривается несколько вариантов: аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч с быстрой зарядкой 100 Вт, которые оба полностью заряжаются за 18 минут. Кроме того, Xiaomi исследует аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с быстрой зарядкой 120 Вт, который заряжается за 34 минут и аккумулятор ёмкостью 6500 мА*ч с быстрой зарядкой 100 Вт для полного заряда которому потребуется 30 минут. А также исследуются увеличенные аккумуляторы ёмкостью 7000 мА*ч с быстрой зарядкой 120 Вт, который зарядится за 49 минут, а самый большой аккумулятор ёмкостью 7500 мА*ч с быстрой зарядкой 100 Вт будет заряжаться 63 минуты.

Некоторые из последних телефонов Xiaomi, такие как серии Redmi Note 13, Redmi K70, Redmi Note 12 Pro+, Xiaomi 11Т - 13T Pro, уже используют комбинацию 5000 мА*ч и 120 Вт. K70 Ultra, выпущенный в прошлом месяце, оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Ожидается, что грядущая серия Xiaomi 15 будет иметь кремниевую батарею ёмкостью около 6000 мА*ч, а 15 Ultra, которая должна выйти в следующем году, может иметь батарею ёмкостью 6200 мА*ч.

Обычно батареи ёмкостью около 6500 мА*ч — 7500 мА*ч используются в планшетах бюджетного уровня. Однако с учётом того, что производители смартфонов работают над телефонами с кремниевыми батареями с повышенной плотностью, вполне возможно, что в ближайшем будущем появятся и смартфоны с батареями ёмкостью 7500 мА*ч. Эта позволит не только увеличить время автономной работы устройства, но и позволит добавлять более мощное оборудование.