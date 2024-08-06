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СтарыйДед
Опубликована новая информация касательно характеристик Huawei MatePad Air и MatePad Pro
MatePad Air и MatePad Pro будут использовать чипы Kirin от Huawei и предложат высококлассные характеристики.

В этом году Huawei расширяет свою линейку планшетов MatePad, представив два новых устройства для китайского рынка. Одна из них — обновленная версия Huawei MatePad Air, другая — усовершенствованный Huawei MatePad Pro. Эти планшеты содержат ряд инноваций и улучшений, которые делают их достойными конкурентами на рынке. Инсайдер Digital Chat Station теперь раскрыл больше подробностей касательно обоих гаджетов. 

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Huawei MatePad Air 2024 получил значительные обновления по сравнению со своим предшественником. Он оснащён 12,4-дюймовой IPS LCD-панелью, которая поддерживает динамическую регулировку частоты обновления от 30 Гц до 144 Гц. Это обеспечивает более плавную работу и экономию заряда аккумулятора. Кроме того, планшет теперь работает на базе процессора Kirin 9000W, что обеспечивает более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с Snapdragon 888 SoC.

Другие примечательные характеристики Huawei MatePad Air 2024 включают две задние камеры (8 МП + 13 МП), 8-МП селфи-камеру, аккумулятор ёмкостью 10 100 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Планшет легко интегрируется в экосистему устройства Huawei и может использоваться в качестве стационарного устройства, благодаря поддержке клавиатуры и стилуса.

Huawei MatePad Pro 12.2 также получил ряд обновлений. Главной фишкой этого планшета является двухслойная OLED-панель с пиковой яркостью 2000 нит. Хотя частота обновления экрана неизвестна, можно ожидать, что она будет высокой.

Планшет работает на базе SoC Kirin 9010W со спутниковым подключением, что обеспечит возможность подключения к сети в любом месте. Аккумулятор такой же ёмкости в 10 000 мА*ч, но с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Характеристики камеры будут такими же, как у MatePad Air, включая две задние камеры (8 МП + 13 МП) и 8-МП селфи-камеру.

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