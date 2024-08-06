Скорее всего, это произойдёт на презентации смартфона GT 7 Pro.

Realme, бренд известный своими доступными флагманскими устройствами, готовится к выпуску своего следующего высококлассного смартфона — Realme GT 7 Pro. Согласно сообщениям инсайдера Digital Chat Station, компания планирует представить несколько передовых функций в этом устройстве, а также продемонстрировать свою революционную технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт.

реклама

Realme GT 7 Pro, как сообщается, станет первым смартфоном бренда, получившим защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Это означает, что устройство будет способно выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут, а также будет защищено от пыли. Кроме того, GT 7 Pro станет первым смартфоном Realme, оснащённым одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. Эта технология обеспечивает более быстрое и точное считывание отпечатков пальцев, чем традиционные оптические сканеры.

Однако наиболее интересной новостью является возможное первое представление в мире технологии быстрой зарядки мощностью 300 Вт на презентации GT 7 Pro. Хотя сам GT 7 Pro не будет поддерживать это требование, Realme, вероятно, продемонстрирует его потенциал и преимущества. В июньском интервью руководитель отдела маркетинга Realme Global Фрэнсис Вонг подтвердил, что компания тестирует эту технологию, которая, как утверждается, способна заряжать устройство от 0 до 50 процентов менее чем за три минуты, полная зарядка длится менее пяти минут. Но пока Realme ещё официально не подтвердила, что технология быстрой зарядки мощностью 300 Вт будет представлена на презентации вместе с GT 7 Pro.