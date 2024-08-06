Из характеристик известно только то, что обе используют графический процессор Navi 33.

В ожидании топовых видеокарт серии Radeon RX 8000 геймеры довольствуются решениями среднего уровня на базе конструкции RDNA 4 от AMD. Однако компания не забывает и о линейке RDNA 3, планируя выпустить две новые видеокарты бюджетного уровня — Radeon RX 7400 и Radeon RX 7300. Инсайдер KOMACHI_ENSAKA сообщает, что обе новинки будут использовать графический процессор Navi 33, который, вероятно, будет урезанной версией того, что мы видели в Radeon Pro W7500, а не в Radeon RX 7600 XT или Radeon RX 7600. Большинство характеристик этой видеокарты пока неизвестны. Тем более, что AMD ещё не анонсировала Radeon RX 7500.

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Данная ситуация может означать, что AMD решила выпустить SKU xx50 для RDNA 2, заменив его Radeon RX 7400, а Radeon RX 7300 займёт место RX 6400 поколения. Альтернативным решением может быть ошибка инсайдера в названиях, и могут быть выпущены две новые видеокарты, такие как Radeon RX 7500 и 7400. В любом случае, AMD, как ожидается, представит RDNA 4 на выставке CES 2025, и вполне возможно, что компания выпустят два SKU бюджетного уровня RDNA 3 вместе с ними, как это было с SKU Zen 3 Ryzen XT и Granite Ridge.

Эти новые видеокарты бюджетного уровня могут стать альтернативным выбором для геймеров с ограниченным бюджетом. Кроме того, выпуск этих SKU может помочь AMD укрепить свои позиции на рынке видеокарт бюджетного уровня, где компания традиционно конкурирует с NVIDIA.