При этом среди брендов компания Toyota заняла первое место по общим продажам.

В России гибридные автомобили уверенно набирают популярность. Второй квартал этого года стал ярким подтверждением этой тенденции. Средняя цена гибридов снизилась на 30%, достигнув отметки в 2 750 000 рублей, что сделало их более доступными для широкого круга потребителей, желающих внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Лидерами продаж стали модели из Китая, Южной Кореи и Японии.

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Японская Toyota, известная своими надёжными и инновационными автомобилями, удерживает первое место по продажам с долей рынка 28,49%. Вслед за Toyota расположились китайский бренд LiXiang (17,76%) и японская Honda (14,47%).

Особое внимание привлекли модели LiXiang L9 и L7, которые заняли первые две позиции в рейтинге популярности отдельных моделей. LiXiang L9, с долей продаж 8,05% и средней ценой 7 750 000 рублей, покорил покупателей стильным дизайном, передовыми технологиями и впечатляющей мощностью. LiXiang L7, с долей 7,51% и ценой 6 550 000 рублей, не отстаëт от старшего брата, предлагая превосходное сочетание производительности, комфорта и экологичности. И Toyota Prius, один из первых в России гибридных автомобилей, завершает тройку лидеров с долей 7,01% и ценой 1 100 000 рублей. Несмотря на то, что Prius уже давно на рынке, он по-прежнему пользуется спросом, благодаря своей надёжности, экономичности и доступной цене.

Что касается ключевых факторов, объясняющих рост популярности гибридных автомобилей в России, существует несколько причин. Правительство активно стимулирует переход на экологичный транспорт, предлагая программы субсидирования, снижения налогов и льгот для владельцев гибридных и электромобилей. Кроме того, рост экологической осведомленности среди потребителей, повышение интереса к вопросам экологии и изменения климата, толкают их к выбору автомобилей с меньшим углеродным следом.

Также гибридные автомобили отличаются низким расходом топлива, что позволяет существенно экономить на заправке. Ну и не стоит забывать, что современные гибридные автомобили предлагают не только экологичность, но и высокую производительность, комфорт и широкий спектр современных функций.