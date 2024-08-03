Встроенная антибактериальная технология Meizu PANDAER Guard+ помогает защитить смартфон от вредных бактерий.

Meizu Pandaer, производитель аксессуаров для мобильных устройств, недавно анонсировал новую серию магнитных антибактериальных чехлов для телефонов, разработанных специально для смартфонов Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra. Эта линейка, получившая название City Pop, отличается высоким качеством изготовления, сочетающим в себе функциональность, защиту и стиль.

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Чехлы City Pop изготовлены с использованием передовой технологии 3D-печати IML со стеклянным пластиком, что обеспечивает им стильный и прочный внешний вид. Эта технология позволяет создавать чехлы с высокой прочностью и детализацией, гарантируя идеальную посадку на устройствах Huawei Pura 70.

Одним из главных преимуществ новой серии чехлов является встроенное магнитное адсорбционное кольцо 10N. Эта инновационная технология обеспечивает надёжную посадку чехла на смартфон, предотвращая случайное выскальзывание устройства из чехла. Кроме того, магнитное кольцо позволяет использовать чехол с различными аксессуарами, такими как магнитные держатели для автомобилей или настольные подставки.

Ещё одним важным дополнением чехлов City Pop является антибактериальная технология Meizu PANDAER Guard+. Эта технология помогает защитить поверхность чехла от бактерий, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для пользователей. Согласно исследованиям, смартфоны могут быть подвержены различных микробов, поэтому антибактериальная защита также важна при выборе чехла для телефона.

Серия City Pop представлена в двух цветовых вариантах: «Bubble Party» и «Cloud Sea». Каждый из этих вариантов предлагает уникальный дизайн, вдохновленный городской культурой и современными тенденциями. Чехлы «Bubble Party» представляют собой яркие цветы и игривые пузырьки, в то время как чехлы «Cloud Sea» имеют более спокойный и утончённый дизайн с облачными мотивами. Столь широкий выбор дизайна позволяет пользователю выбрать чехол, который соответствует его индивидуальным предпочтениям. Чехлы City Pop доступны по цене 119 юаней (примерно 1 400 рублей).