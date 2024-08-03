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СтарыйДед
OnePlus может выпустить серию смартфонов Ace 5 уже к концу 2024 года
Данная серия будет оснащена флагманским чипсетом в сочетании с ультрабольшой кремниевой батареей.

Как известно, китайские производители смартфонов часто избегают использования цифры «4» в названиях своих продуктов, поскольку во многих азиатских культурах её считают несчастливой. OnePlus, известный китайский бренд, также следует этой традиции. Согласно полученным данным от Digital Chat Station на Weibo, компания планирует пропустить серию "Ace 4" и сразу перейти к названию "OnePlus Ace 5" для своих субфлагманских устройств.

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OnePlus Ace 3, оснащённый Snapdragon 8 Gen 2, был представлен в начале 2023 года, а затем в марте и июне были представлены Ace 3V на базе Snapdragon 7+ Gen 3 и Ace 3 Pro с Snapdragon 8 Gen 3. Так что стоит ожидать, что OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro выйдут к концу года, что немного раньше, чем ожидалось. Серия Ace 5, вероятно, будет использовать ту же комбинацию характеристик, что и серия Ace 3. А именно, сочетать в себе флагманский чипсет и ультрабольшую кремниевую батарею. Кроме того, дизайн устройства должен получить комплексное обновление.

Информация о OnePlus Ace 5V, который, как утверждает инсайдер, станет самой доступной моделью в линейке Ace 5, пока отсутствует. При этом, модифицированная версия Ace 3V была выпущена как OnePlus Nord 4 на рынках Европы. Таким образом, есть вероятность, что модифицированная версия Ace 5V может называться Nord 5 на других рынках. OnePlus Ace 3 был переименован в OnePlus 12R для российского рынка и остальной Европы, поэтому Ace 5 может быть переименован в OnePlus 13R для рынков за пределами Китая.

OnePlus 13, оснащëнный Snapdragon 8 Gen 4, скорее всего, будет запущен в Китае в октябре или ноябре этого года. С другой стороны, OnePlus 13 и 13R, скорее всего, выйдут на мировой рынок в январе 2025 года. Эта стратегия позволяет OnePlus предлагать свои новейшие устройства китайским потребителям раньше, чем на других рынках, что может помочь компании укрепить свои позиции на высококонкурентном китайском рынке смартфонов.

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